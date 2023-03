Angola: La BNA travaille pour accélérer la conception du Crédit Logement

Luanda — La conseillère du Comité exécutif de la Banque nationale d'Angola (BNA), Marília Poças, a garanti lundi, à Luanda, qu'elle travaille avec des institutions publiques et privées, afin de surmonter les contraintes existantes dans la conception de l'hypothèque Crédit, auprès des banques commerciales.

La responsable, qui a fourni cette information lors de l'ouverture de la table ronde "Facilitateurs du processus d'enregistrement et d'inscription des terrains et des nouveaux services pour les municipalités - opportunités et défis", a souligné que l'engagement à résoudre le problème de la population s'inscrit dans le cadre du développement du logement, inscrit dans la Constitution.

Elle a indiqué que la facilitation découle du fait que la banque a présenté des questions de nature juridique et administrative comme des contraintes pour un plus grand dynamisme du crédit hypothécaire dans le cadre de l'avis numéro 9/2022.

Elle a expliqué que toutes les institutions, publiques et privées, doivent faire un effort important pour faciliter l'accès des familles au logement, à travers le Crédit Logement.

"Les banques ne peuvent pas négliger les règles de gouvernance du crédit, des risques et des garanties associées au produit et nous cherchons à être une passerelle entre les différents acteurs", a-t-elle ajouté.

À l'occasion, la directrice du risque de crédit aux entreprises de la BFA, Katiavala Silva, sans préciser le nombre de demandes de crédit reçues, répondues et accordées, a déclaré qu'ils étaient rapides à répondre et disposaient d'un suivi continu permettant d'évaluer leur base de données, le nombre de procès reçus, approuvés ou non.

Elle a précisé que le processus de conception de la garantie est devenu long, du fait que la majorité des propriétés n'ont pas de certificats, de sorte que, de cette façon, il est impossible de constituer une hypothèque.

"Avec le Crédit Hypothécaire, les lots doivent être détachés, il doit y avoir une propriété horizontale pour que cette propriété, individuellement, soit donnée en garantie. Ce que nous avons vu ici, c'est qu'il existe en fait un contrat de surface pour l'ensemble du lot, mais le l'utilisateur va acheter une maison et c'est celle-ci qui doit être détachée, avec une matrice isolée, qui permet l'enregistrement hypothécaire, en faveur de la banque », a-t-elle conclu.