Angola: Jeunes et enfants suivent une formation sur l'éducation financière

Luanda — Environ 4 500 jeunes et enfants, à Luanda, suivent une formation sur l'éducation financière en vue d'acquérir des connaissances nécessaires et des habiletés leur permettant de prendre des décisions responsables pour le bien-être et la résilience financière future.

La Banque Nationale d'Angola (BNA) a ouvert ce lundi la 5e édition de la Semaine Mondiale de l'Argent, qui va se dérouler du 17 mars au 1er avril, à la Baie de Luanda, dans le but d'encourager les jeunes et les enfants à adopter des habitudes de planification financière.

Pendant les six jours, de 9 à 15 heures, les participants bénéficieront des matières liées à la littératie financière, à l'histoire de l'argent, à l'importance de l'épargne et des investissements, à la protection des consommateurs, des produits et des services financiers, les systèmes de paiement, ainsi que l'importance des impôts et des assurances.

L'objectif de cette édition est de transmettre aux jeunes et aux enfants, dans les écoles de Luanda, environ 75 élèves par jour, des connaissances, d'habiletés et un comportement responsable en vue de savoir prendre des décisions éclairées pour le bien-être, évitant ainsi certaines erreurs dans la gestion financière.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-gouverneur de la BNA, Tiago Dias, a fait savoir que l'un des objectifs est d'encourager les enfants et les adolescents, dès le plus jeune âge, à adopter une approche responsable tournée vers l'avenir dans la prise de décisions financières.

Selon le vice-gouverneur, cette formation a une portée nationale qui, entre autres objectifs, vise à contribuer à la gestion plus efficace du budget familial et à la compréhension de l'évolution de l'économie du pays.