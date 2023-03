Mozambique: La CPLP félicite le Portugal pour la mise en oeuvre de la loi sur la mobilité

Luanda — Le Conseil des ministres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) a félicité, lundi, le Portugal et le Mozambique, pour l'entrée en vigueur des amendements à la loi sur les étrangers et pour les mesures visant à sa mise en oeuvre.

L'information est contenue dans le communiqué final de la XVIe réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CPLP, qui s'est tenue lundi, dans la capitale angolaise, Luanda.

Dans le document, les ministres ont considéré comme "un pas énorme" l'approbation de l'Accord sur la mobilité de la CPLP par la XIIIe Conférence des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que sa ratification par tous les États membres.

Selon le communiqué, les ministres ont encouragé le dialogue entre les États membres, en vue de la conclusion éventuelle d'instruments de partenariat supplémentaires, dans le cadre de l'accord et du principe de flexibilité variable qui y est inscrit.

La nouvelle réglementation de la loi sur les étrangers au Portugal, approuvée en 2022, permet de rationaliser et d'assouplir les demandes de visas et de permis de séjour, avec un régime simplifié pour les étudiants et les entrepreneurs immigrés.

La réglementation de la loi sur les étrangers au Portugal autorise également les permis de séjour, avec un régime simplifié pour les travailleurs saisonniers et introduit un nouveau régime pour les travailleurs transférés d'autres États membres.

Dans le communiqué de la XVIe réunion extraordinaire du Conseil des ministres, les États membres de la CPLP ont encouragé l'Angola à poursuivre les efforts de médiation pour la paix en République démocratique du Congo (RD) et ont salué l'envoi d'un contingent militaire pour soutenir les opérations de paix des forces armées angolaises à ce pays.

La déclaration exprime également ses regrets et sa solidarité avec les victimes du cyclone Freddy qui a frappé le Mozambique et les pays voisins. La réunion a également exprimé sa solidarité avec les victimes des tremblements de terre en Turquie, pays observateur associé de la CPLP, et en Syrie.

Les ministres réitèrent leur "profonde préoccupation" face au conflit en cours en Ukraine, appelant à la fin immédiate du conflit et à la reprise de la voie de la paix et des relations pacifiques entre les États, conformément aux principes du droit international et au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale.

Dans le communiqué, ils expriment « leur appréciation pour l'Initiative Céréales de la Mer Noire promue par le Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, qui a permis d'atténuer les effets néfastes du conflit sur l'insécurité alimentaire et l'augmentation des prix des biens essentiels ».

La XVIe réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté des pays de langue portugaise a réuni des représentants de l'Angola, du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Mozambique, du Portugal, de São Tomé et Príncipe et du Timor Oriental.

Le secrétaire exécutif de la CPLP, Zacarias da Costa, a également participé à la réunion dans la capitale angolaise.

La réunion a été présidée par le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, en sa qualité de président par intérim du Conseil des ministres et d'hôte de la réunion.