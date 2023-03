Angola: La ministre de l'Education annonce l'étude des langues nationales dans l'enseignement primaire

Luanda — La ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a annoncé lundi à Luanda, pour la prochaine année scolaire, l'introduction, par petits échantillons, des langues nationales dans l'enseignement primaire.

Selon la gouvernante, sans entrer dans les détails, "nous travaillons pour qu'ils puissent être enseignés de manière plus durable".

Luísa Grilo, qui s'exprimait lors de la cérémonie de publication de huit études sur les langues angolaises, a défendu le bilinguisme en Angola pour permettre la connaissance mutuelle, la préservation et le respect des différentes cultures, ainsi que la réduction des hiérarchisations.

Elle a expliqué qu'elle favorisera également la croissance et le développement des langues, jusqu'à aujourd'hui, moins utilisées, afin qu'elles puissent devenir des langues de science, en vue de la culture de la paix.

Pour elle, la langue portugaise, dans le cadre de son caractère pluri-centrique, jouera le rôle d'auxiliaire du fait qu'elle est une langue de science depuis un certain temps.

Cependant, elle a reconnu qu'il reste encore beaucoup à faire, de sorte que le secteur poursuivra les études et l'enseignement des connaissances, un processus dans lequel toute collaboration constructive sera la bienvenue, en vue de la qualité de l'éducation.

À l'occasion de la Journée mondiale de la langue maternelle, le ministère de l'Éducation (MED) a présenté huit études issues de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat dans les domaines de la linguistique appliquée, de la lexicologie, de la lexicographie, de la terminologie, de la littérature, du journalisme, de l'histoire et des mathématiques.

Les travaux académiques, élaborés entre 2013 et 2022, mettent en exergue la « Proposition de base de données touristiques ontoterminographiques multilingues », « Compétence phonétique et phonologique en PL2 chez les élèves de Kimbundu comme L1 », « Anthroponymie en langue Nganguela », et « L'anthroponyme de la langue Umbundu.

De même, « Aspects de la morphologie et de la syntaxe d'Olutyipungu », « Le portugais parlé au Cabinda : implications professionnelles dans la TPA locale », « Étude de la toponymie de la commune de Saurimo », « Production de segments consonantiques du portugais par des locuteurs de Khun (Khoisan)" et un résumé et des méthodologies de sujets linguistiques.

La Journée mondiale de la langue maternelle, instituée par l'UNESCO en 1999, est célébrée chaque année le 21 février et cette année, elle a été célébrée sous le slogan : Différentes langues, une seule nation, construisons l'avenir".