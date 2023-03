Angola: Nouvel aéroport avec une exécution physique et financière de 82 %

Luanda — L'exécution physique et financière du nouvel aéroport international de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, est autour de 82%, avec une ouverture prévue cette année, a annoncé lundi le ministre des Transports, Ricardo d'Abreu.

Construit sur une superficie de 1 324 hectares, dans la zone de Bom Jesus, dans la municipalité d'Icolo e Bengo, à Luanda, l'aéroport a un budget estimé à environ 2,8 milliards de dollars.

L'infrastructure disposera de divers services tels que des hôtels, des transports ferroviaires, des postes de l'Administration générale des impôts (AGT), des services de la protection civile et des pompiers et un parking d'une capacité de 1000 véhicules.

Selon les données disponibles, l'aéroport, qui traitera un volume de marchandises de 50 000 tonnes par an, est dimensionné pour recevoir des avions de type B747 et A380, actuellement les plus gros avions commerciaux.

S'adressant aux journalistes, à l'issue d'une visite effectuée par le président de la République, João Lourenço, dans le but de vérifier le niveau d'exécution des travaux, le ministre des Transports a souligné que des efforts étaient déployés pour achever le projet, dans les le calendrier est défini.

Ricardo d'Abreu a fait savoir que le président de la République recommandait un travail continu et qu'il y ait « un esprit de coordination et de travail d'équipe, car une infrastructure telle que l'aéroport est certainement l'une des plus complexes qui existent et ne dépend pas d'un secteur unique, exclusivement, mais de plusieurs spécialités ».

Le ministre a fait savoir qu'il existe des projets à court, moyen et long terme, liés à l'accessibilité, qui incluent les ministères des Transports, de l'Intérieur, des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement et le Gouvernorat Provincial de Luanda.

En ce qui concerne le processus de certification, il a informé qu'il est en cours, en mettant l'accent sur la constitution d'une équipe, où la méthodologie "Orate" est utilisée, qui en pratique est le transfert d'un projet, en phase contractuelle, à l'exploitation.

« (...) Nous entamons également les procédures d'appel d'offres public international pour la concession du nouvel aéroport international et, parallèlement à cela, nous avons le processus de certification qui se fait simultanément », a-t-il conclu.