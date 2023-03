Congo-Kinshasa: Elyse Mupa éveille la conscience des jeunes-filles sur les atouts du numérique

Dans le souci d'outiller suffisamment les jeunes-filles sur la gestion des réseaux sociaux et de l'internet, Mup's communication a organisé une journée spéciale d'échange avec les jeunes-filles autour de la thématique : « Jeune-fille et le numérique ».

Au cours de cette activité, tenue le samedi 25 mars dernier, dans la salle Arche de l'Alliance, situé dans la commune de N'djili, la coordonatrice de cette structure Elyse Mupa, a profité de cette opportunité précieuse pour encourager les filles de mettre en profit les avantages que dispose le numérique qui peuvent un atout majeur à leur épanouissement. C'était à l'occasion de la clôture du mois de la femme que la structure Mup's communication a privilégié d'avantage pour échanger avec les filles et femmes de la commune de N'djili.

De ce fait, le numéro 1 de cette organisation qui milite sur la promotion et l'encadrement des jeunes-filles, Mme Elyse Mupa, a dans son allocution conscientisé toutes les filles qui se sont présentées dans cette conférence-débat, sur la bonne gestion des réseaux sociaux, qui sont présentement, des canaux nécessaires pour entreprendre dans un secteur donné ou lancer un commerce en distance. Ainsi, elle les a exhortées de ne plus jamais publier des abus sur les réseaux sociaux, qui à ce jour, la nudité d'une femme devient une chose publique dont plusieurs filles ne cessent de publier sur l'internet, les photos et vidéos qui ternissent du jour au jour l'image de l'être féminin.

Pour sa part, Madame Lisette Ntumba, Présidente de Lis training center a stipulé au cours de son intervention sur l'éducation numérique pour l'autonomisation de la femme : « Aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième révolution industrielle dont il est important que la femme maitrise le numérique, car celui-ci est au service de la société, et au centre de tous les métiers, donc c'est très primordial pour la femme d'être éduquée numériquement pour être autonome , et pour gagner l'emploi au 21eme siècle », a-t-elle explicité avant meme de souligner que le numérique peut conduire au changement d'une femme dans le sens où, il maintient une personne employable sur le marche d'embauche.

Il sied de signaler que Mup's Communication est un programme, qui est crée en 2020 pendant la Covid-9, piloté par Mme Elyse Mupa. Il vise à l'encadrement et l'accompagnement des jeunes filles et femmes avec plusieurs enquêtes menées pour sensibiliser la jeunesse féminine sur les violences basées sur le genre (VBG), la planification familiale, la santé reproductive et l'entrepreneuriat afin de leur permettre de devenir autonome et se définir dans la société dans le but de contribuer à l'épanouissement, au développement économique ainsi qu'au social de la République démocratique du Congo.