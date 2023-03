Afrique: La vice-présidente américaine Kamala Harris en tournée en Afrique

La vice — présidente des États-Unis Kamala Harris entame dimanche une tournée dans trois pays d'Afrique afin de promouvoir la vision positive portée par Washington, qui voit dans ce continent l'"avenir du monde".

Le déplacement de Mme Harris au Ghana, en Tanzanie et en Zambie est la dernière initiative en date prise pour renforcer les liens entre les États-Unis et le continent, en grande partie ignoré durant le mandat de l'ex-président républicain Donald Trump, et longtemps considéré par Washington plus comme une région à problèmes que comme une terre d'opportunités.

"Nous voulons (éliminer) les idées reçues et souvent datées sur ce que signifie vivre, travailler et investir en Afrique", a déclaré aux journalistes un haut responsable américain sous couvert d'anonymat. Mme Harris "est convaincue que l'innovation et les idées africaines façonneront l'avenir du monde", a-t-il ajouté.