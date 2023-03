Congo-Kinshasa: Gouvernement Sama II - Patrick Muyaya met le cap sur l'amélioration de la qualité du travail

Hier, lundi 27 mars 2023, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, a été accueilli chaleureusement par son personnel après sa reconduction par le Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le vendredi 24 mars dernier. Au nom de l'ensemble du personnel, le Directeur de Cabinet du Ministre, Nicolas Lianza, a témoigné au ministre leur gratitude.

«Excellence. Nous venons rendre grâce à Dieu pour votre reconduction, voilà pourquoi nous allons clôturer ce moment par la prière. Nous remercions le Président de la République Félix Tshisekedi pour la confiance renouvelée en votre personne. Ce n'est pas une évidence, mais c'est une grâce », a-t-il souligné.

Pour symboliser ce maintien au gouvernement Sama Lukonde 2, Nicolas Lianza a remis au nom du cabinet, une sculpture en bois reflétant une personne réfléchie en train de travailler dans le silence. Ce qui résume les qualités du Ministre Muyaya.

« Nous voulons vous réitérer notre volonté de servir le pays à travers votre direction et de la même manière que vous, vous continuerez à servir le pays sous le leadership du Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et sous la coordination du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo », a-t-il ajouté.

Surpris par cette organisation spontanée, le Ministre Patrick MuyayaKatembwe a manifesté sa joie lors de sa prise de parole. « Ce n'est jamais un acquis, mais Dieu a fait grâce. Nous avons bien travaillé et nous avons foi en Dieu, au Président de la République et au Premier Ministre, par rapport au travail que nous avions commencé. Le travail que nous faisons ici (vous et moi) a été apprécié, mais je pense que c'est un travail qui doit être amélioré et être davantage apprécié », a déclaré le Ministre Muyaya à ses collaborateurs.

« Donc, au-delà des mots de remerciements pour votre collaboration et pour votre patience. Je voudrais vous demander de vous activer davantage pour que nous puissions toujours mériter cette confiance du Président de la République, du Premier Ministre, du parti et de tous les congolais qui nous suivent. Ici, malheureusement, nous n'avons jamais eu le temps d'être distraits. Car, c'est la première arme que nous utilisions. J'espère que vous tous, vous êtes conscients de notre combat. C'est un nouveau départ et qu'ensemble, nous allions continuer pour corriger là où il y avait des erreurs et considérer que c'est un nouveau départ qui veut que nous soyons de nouveau motiver et donner de notre meilleur pour le pays. Merci beaucoup pour le cadeau. J'espère que vous avez tous compris la symbolique », conclut-il.