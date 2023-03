Congo-Kinshasa: Leadership des femmes des médias - Nicole Bwatshia préconise la connaissance de soi comme arme efficace pour lutter contre les VBG

Dans le cadre de la semaine du leadership au féminin, la coordination estudiantine de l'institut facultaire des sciences de l'information et de la communication (IFASIC) a eu le privilège de rassembler, le 24 mars 2023, jour consacré au troisième panel, en l'espace professeur Malembe de cette alma mater, le Recteur de l'Ifasic, Jean Richard Kambayi Bwatshia, et plusieurs personnalités dont le Directeur de cabinet adjoint du Président de la République, Mme Nicole Ntumba Bwatshia, Sylvie Elenge, DG de la RTNC, et Eric Tshikuma. Ce colloque a été placé sous le thème : " Leadership des femmes dans les médias, défis et perspectives".

La première à intervenir, Mme Nicole Ntumba Bwatshia, a martelé sur la connaissance de soi comme arme fatale pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre et, surtout, pour arriver à l'équité. « La connaissance, la confiance en soi, le potentiel et la valeur en soi, constituent un bouclier autour de soi. Il y a des hommes qui, malgré les capacités intellectuelles de la femme et son intelligence, interdisent aux femmes de travailler. A ce stade, il y a le dialogue parce qu'il y a ni complexe de supériorité, ni d'infériorité mais une complémentarité», a-t-elle expliqué.

Elle est d'avis qu'il faut faire à ce que la valeur de la femme puisse rejaillir sur elle-même. «Pour les femmes qui sont psychologiquement détruites, il faut une préparation psychologique, les ramener à croire qu'elles sont les femmes valeureuses malgré tout. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la justice transitionnelle, elle est simplement une justice qui permet aux femmes et à toute personne de pouvoir s'asseoir autour d'une table et crever l'abcès du problème et à l'issue de cette justice, elles ont obligation de réparation et surtout l'obligation de ne plus jamais répéter », a-t-elle argumenté.

Et de continuer : «Il faut briser le plafond de verre, parce que les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous valoriser se reposent sur les préjugés, les sémiotiques...».

A son tour, Madame Sylvie Elenge s'est appesantie sur la prévention des problèmes liés aux clichés dans le domaine professionnel dont sont victimes les femmes. Pour elle, les femmes qui sont dans le métier du journalisme, particulièrement à la télévision, sont victimes de beaucoup de dénigrement. Donnant son exemple, elle a fait savoir qu'elle gère au moins 3500 personnes au niveau de la RTNC. Elle a encouragé les femmes à se valoriser elles-mêmes. «Plus les femmes sont nombreuses dans des postes de décision, plus elles sont protégées, plus leur voix comptent...Le challenge de la RTNC est maintenant d'amener à ce que les femmes de la chaine aient le pouvoir», a prêché la patronne de la Radiotélévision nationale congolaise.