Congo-Kinshasa: A 24 heures de la remise-reprise de SAMA II, Bagata renoue avec la violence - Plus de 15 morts et 1 chef coutumier décapité

Le nouveau Vice-premier ministre de l'Intérieur, le troisième depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, en 2018, Peter Kazadi, se trouve déjà confronté au défi de l'insécurité à l'Est et récemment dans la province du Kwilu où plus de 15 personnes ont été tuées et 1 chef coutumier décapité. Il est également fait état de plusieurs disparus.

Ce regain de violences a été observé alors qu'une certaine accalmie a permis aux déplacés de regagner leurs domiciles et de vaquer à leurs occupations champêtres. La preuve d'une main noire derrière ces évènements macabres à 24 heures seulement de la remise-reprise du gouvernement remanié de SAMA. Le nouveau patron de la sécurité intérieure de la République démocratique du Congo a promis de restaurer l'autorité de l'État et de combattre l'insécurité.

Les témoins sur les lieux du drame dans la province du Kwilu rapportent que c'est le vendredi 24 mars dernier que les assaillants ont lâchement abattu 14 personnes. Le chef teke du village Kimpasi dans le groupement Kisia à plus de 30 kilomètres du chef-lieu du territoire Bagata qui voulait s'enquérir de ces massacres de la population, a été retrouvé la tête tranchée. Pourtant, l'infortuné s'était réfugié à Kinshasa, il est rentré dans son groupement pour récupérer sa marchandise.

En outre, précise-t-on, des choristes qui se préparaient pour animer le culte dominical du dimanche dernier vers BukangaLonzo, se retrouvent aussi parmi les victimes qui, toutes seraient issues de la communauté Teke. En conflit avec les Yaka depuis juin 2022, ce conflit intercommunautaire a fait plus de 200 morts et des milliers de déplacés. Les assaillants non autrement identifiés seraient venus de Kwamouth. Les assaillants ont cherché à cibler une tribu déjà en conflit pour attiser la haine entre les deux peuples de cette province du Kwilu.

Plus de 17 civils tués à Djugu

Entretemps, on fait état d'au moins 17 civils tués par des miliciens de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) dans le territoire de Djugu en province de l'Ituri, le week-end dernier. Selon le bourgmestre de la commune de Mungwalu, les victimes, qui sont toutes des passagers, ont été kidnappées par les assaillants dans la contrée de Bambu, en secteur des Walendu Djatsi.

Les populations victimes des atrocités du Kwilu et de façon générale, de l'Est de la République démocratique du Congo ne comptent que sur une action des Forces armées de la République démocratique du Congo pour restaurer la quiétude dans leur région.