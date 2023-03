Cote d'Ivoire: Forum de BOAO en Chine- Une forte délégation ivoirienne prend part aux travaux

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, est arrivé en Chine, ce 28 mars 2023. Il a été accueilli à sa descente d'avion par Madame XIE Jing, Vice-Gouverneur de la province du Hainan. Selon les services de la Primature, M. Patrick Achi séjourne en Chine dans le cadre de la Conférence annuelle 2023 du Forum de Boao, qui portera sur les défis économiques post pandémie. Ce forum est prévu du 28 au 31 mars 2023 à Boao, ville de la province chinoise de Hainan.

A cette occasion, le Premier ministre ivoirien échangera avec les dirigeants asiatiques sur des questions économique, énergétique ou environnementale. Pour ce faire, le chef du gouvernement rencontrera plusieurs chefs d’entreprises chinois et des personnalités politiques de haut niveau, dont le Premier ministre chinois Li Qiang, l’ancien Secrétaire général des Nations-Unies, Ban Ki-moon et la Directrice générale du Fmi, Kristalina Georgieva.

Le Chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi va rencontrer son homologue chinois Li Qiang, le 29 mars prochain à Boao, en Chine. Les deux personnalités évoqueront la coopération économique entre la Côte d’Ivoire et la Chine qui s’est intensifiée ces dernières années dans des domaines variés.

Patrick Achi qui conduit la délégation ivoirienne au Bfa va également rencontrer l’ancien Secrétaire général des Nations-Unies, le sud-coréen Ban Ki-moon. Le Premier ministre prendra, en outre, la parole lors de la cérémonie d’ouverture de cette rencontre de haut niveau.

La Conférence du Forum de Boao est une initiative portée par la Chine et mise en place en 2006 avec une vingtaine de pays asiatiques et l’Australie. Pour cette année le thème de la rencontre est, « un monde incertain : la solidarité et la coopération pour le développement face aux défis ».

Inspiré du modèle du Forum économique mondial de Davos, le Bfa vise à connecter les dirigeants et chefs d'entreprises asiatiques aux dirigeants de pays du monde entier pour évoquer des sujets d'intérêt internationaux tels que l'économie, l'intégration, l'environnement ou encore l'énergie. Plusieurs chefs de gouvernements sont attendus à cette rencontre.

A Boao, le Premier ministre Patrick Achi est accompagné du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la Diaspora, Adom Kacou Léon et du ministre ivoirien auprès du Président de la République chargé des Affaires politiques, Cissé Ibrahima Bacongo