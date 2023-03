Madagascar: Santé - La FCRT impliquée dans la stratégie de vaccination

La Fédération des Communautés Royales et Traditionnelles de Madagascar prévoit à partir de cette année de mettre en oeuvre ses engagements, à travers la contribution à la promotion des campagnes de plaidoyer et de sensibilisation, de communication de proximité pour renforcer les actions entreprises en matière de vaccination.

C'est ce qui a été confirmé à travers une signature de convention entre l'OMS et la Fédération hier à Andraharo. Il s'agit principalement de contribuer efficacement à l'augmentation du nombre des personnes vaccinées, surtout dans les régions à faible taux de vaccination. Actuellement, le taux de vaccination à la covid-19 est faible. Selon l'OMS, le taux de vaccination nationale contre lea covid -19 ne dépasse pas le niveau de 7%, si l'objectif initial était de 30%. Il en est de même pour la vaccination de routine.

Suite à cet avènement de la covid, l'objectif escompté n'est pas atteint : le taux de la couverture vaccinale en Penta 3 passe de 92% en 2020 à 81% en 2021 (Source : données administratives). Divers facteurs ont été cités comme liés à ce faible taux de vaccination, il s'agit des facteurs liés à l'individu (comportement et manque de connaissance) et aux services (non-disponibilité et/ou faible utilisation des services existants). Il y a également des pratiques coutumières résistantes au changement voulu et parfois jugées comme des barrières par certains d'autres, les valeurs culturelles très conservatrices à Madagascar surtout constituent un facteur important. Selon l'OMS, la responsabilisation des acteurs locaux issus des communautés de base est primordiale. L'implication dans toute approche pour accompagner le développement et la mise oeuvre des stratégies sur la promotion de la vaccination, et la promotion de la santé au niveau communautaire, seront effectuées.

Mobilisation

Sur cette lancée, il s'agit de de mobiliser les leaders traditionnels culturels et coutumiers pour la définition et la mise en oeuvre des stratégies de communication, afin de sensibiliser la communauté de base à se faire vacciner et d'harmoniser les actions entreprises. Ce, afin d'impliquer les leaders traditionnels qui sont considérés comme acteurs crédibles, incontournables et considérés comme canaux pour véhiculer des messages en vue de changement de comportement des communautés Des efforts ont été menés conjointement par le gouvernement malgache et les partenaires techniques et financiers, à travers une approche multi-sectorielle durant les phases de prévention et de prise en charge des cas.