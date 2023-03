Madagascar: Entrepreneuriat agricole - Une dynamique pleine peau

En quelques années, Madagascar a vu l'entrée en scène de nouveaux milliers de jeunes agripreneurs. Un phénomène qui est en train de transformer l'écosystème agro-industriel du pays mais aussi l'économie en général qui repose encore en grande partie sur son secteur primaire qui fait vivre plus de 70% de la population.

Exploitations agricoles misant sur les nouvelles technologies (applications, drones, intelligence artificielle...), production de produits de beauté bio qui n'ont rien à envier aux marques étrangères, nouveaux produits permettant de diversifier significativement l'offre en matière d'articles alimentaires ou encore structures d'accompagnement technique des jeunes porteurs de projets, le monde de l'agripreunariat jeune est à l'origine de nombre d'initiatives innovantes qui dynamisent davantage le secteur productif du pays.

À l'occasion d'une mission de dialogue de haut niveau du Groupe de la Banque Africaine de Développement qui s'est rendue à Madagascar, la délégation conduite par la Directrice Générale de cette institution pour la région Afrique australe, Leïla Mokaddem, a tenu a rencontré l'équipe en charge de la coordination nationale du PEJAA (Programme de promotion de l'entreprenariat des jeunes dans l'agriculture et l'agro-industrie) mais aussi les représentants des jeunes agripreneurs incubés par le programme.

Cette rencontre avec ces jeunes qui ont choisi de parier sur le secteur de l'agriculture a permis une fois de plus de constater que l'agripreunariat connait actuellement un dynamisme inédit. Et cette tendance n'est pas prête de s'inverser. Les jeunes agripreneurs, lors de la visite de la délégation de la BAD, ont partagé leurs expériences en incubation et présenté leurs entreprises et leurs produits. Ils ont aussi éclairé l'assistance sur les difficultés dont ils font face dans la transformation et la modernisation de l'agriculture à Madagascar.

Pour sa part, la Directrice Générale du Groupe de la BAD pour la région Afrique australe a félicité les jeunes pour leur persévérance et ténacité à faire face au défi de l'entrepreneuriat à Madagascar. Elle a également confirmé la volonté de la BAD de continuer les efforts dans l'appui aux jeunes dont notamment le renforcement des capacités sous l'égide des centres incubateurs afin de développer des projets agro-industriels.

Leïla Mokaddem a également évoqué l'appui aux jeunes agripreneurs incubés par PEJAA issus des promotions précédentes dans la deuxième phase du programme. Rappelons que PEJAA est un programme sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage financé par la Banque Africaine de Développement. La première phase de PEJAA (2018-2022) a été clôturée en décembre 2022 tandis que la deuxième phase est en cours de préparation. La prochaine sélection de cohorte de jeunes agripreneurs est prévue débuter en 2024.

Les appuis se multiplient

Outre PEJAA, de nombreuses autres initiatives soutiennent le secteur de l'agripreunariat jeune et sont, pour une grande partie, accompagnés par les partenaires techniques et financiers. Les banques jouent aussi le jeu à l'instar de la BNI Madagascar qui a octroyé plus de 10 milliards d'Ariary de financement aux jeunes pour la création de 317 startups agricoles et agro-industriels, générant ainsi plus de 640 emplois permanents et plus de 1100 emplois saisonniers à travers le pays.

Du côté des entreprises de capital-investissement, on soutient également que l'entrepreunariat agricole figure parmi leurs segments cibles. Un créneau qui a déjà reçu plus de 2 millions de dollars d'investissements ces 5 dernières années. À noter, par ailleurs, le partenariat mis en place avec la coopérative Soaloo afin d'aider les jeunes à mieux faire face aux défis de l'entrepreneuriat et surtout à mieux commercialiser leurs produits. En plus du coaching et de l'accompagnement des jeunes en matière de gestion d'entreprise, et l'appui pour accéder aux marchés internationaux, les jeunes agripreneurs bénéficient d'un coup de pouce pour accroitre leur visibilité à travers la création de supports en ligne et d'autres outils de communication innovants.

Pour le Ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), ce fort engouement des jeunes pour les projets d'entreprise dans le domaine de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles permettra d'accélérer dans la mise en oeuvre des programmes One District One Factory (ODOF) et Zones Pépinières Industrielles (Taninketsa Indostrialy). Miel, huile, sucre, farine ou encore transformation des fruits et légumes, plusieurs filières productives sont déjà bénéficiaires de ces programmes qui touchent aujourd'hui plusieurs régions du pays.