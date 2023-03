Madagascar: Football / CAN 2023 - La route quasi-barrée pour Madagascar

L'élimination des Barea ne tient qu'à un fil avant les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN, sauf miracle. Ils ont encaissé deux défaites en double confrontation contre les Fauves.

Énorme déception pour les footeux. Pas de retransmission en direct sur la chaîne nationale ni de victoire pour pouvoir revenir dans la course. Certes, le coach Nicolas Dupuis a fait beaucoup de changement sur les onze du départ mais cela n'a pas empêché la défaite. Le technicien français a aligné sept expatriés et quatre locaux contre huit expatriés et trois locaux au match aller. Six joueurs sur le banc des remplaçants à l'aller ont fait leur entrée hier, entre autres le portier Melvin Adrien, le latéral droit Tantely Randrianiaina, le central Berajo Razafindraibe et le latéral gauche Tantely Avotriniaina Dadafara.

Au milieu, il y avait l'Auxerrois Rayan Raveloson et Dorian Bertrand le Roumain à l'aile gauche. Les Barea ont encore résisté lors des trente premières minutes avant que les Fauves dictent leur loi. Les Centrafricains ont joué comme à domicile et ont humilié les Barea en remportant sans trembler la victoire au match retour au stade de la Réunification à Douala, sur le score net de 2 buts à 0, après la victoire de 3 à 0 à aller, soit un cumul de 5 à 0. Les occasions de Zotsara Randriambololona, Ibrahim Amada, ou d'Hakim Abdallah, n'ont pas été concrétisées, comme lors de la première période du match aller. L'attaquant du club français Quevilly Rouen, Louis Mafouta, a été encore une fois, l'auteur du joli doublé de la victoire centrafricaine. Le premier a été inscrit à la 41e minute, un ballon intercepté devant Ibrahim Amada dans l'axe puis lancé au pied de Mafouta, qui a par la suite éliminé Jérémy Morel, avant de tromper Melvin.

Doublé de la victoire

Sereins, les Fauves ont été largement supérieurs en termes de conservation et possession de balle. Le tandem entre Isaac Ngoma et Louis Mafouta a menacé à plusieurs reprises la cage de Melvin. Les hommes de Nicolas Dupuis ont subi la pression et les attaques incessantes centrafricaines. Le coach a eu beau essayer de trouver des solutions en procédant à plusieurs remplacements en deuxième période, aucun résultat positif n'est venu. Ni la vitesse ni la vivacité n'ont encore été constatées. Le même Mafouta a enfoncé le clou à la 78e minute.

La bande à Geoffrey Kondogbia, milieu de l'Atletico Madrid et capitaine des Fauves, a été de plus en plus offensive. «L'équipe adverse a été plus forte que nous sur les deux matches. Quand on prend cinq buts et qu'on n'en marque pas, c'est qu'il y a un manque, même si je pense qu'en première période à nouveau, on aurait dû ou pu marquer (...) On a eu une sensation de fragilité défensive, on a fait des erreurs de positionnement, des erreurs individuelles qui ont coûté cher» explique Nicolas Dupuis après le match. Madagascar confirme ainsi sa place en bas du tableau avec un seul petit point et rate deux fois successivement la qualification à la CAN, après l'exploit historique de 2019 en Égypte. La mission sera quasi-impossible pour les deux derniers matchs contre l'Angola et le Ghana en septembre.