Madagascar: Atsimo-Andrefana - Des centrales hybrides pour booster le Tourisme

Mangily et ses environs ont accès à l'électricité sans passer par la Jirama Toliara. Anakao, sur le littoral sud, est également sauvé.

Le ministre de l'Énergie et des hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa en personne, est venu marquer l'effectivité de l'énergie dans deux sites balnéaires de la région Atsimo- Andrefana. Ifaty et Mangily, deux sites de renom au nord de Toliara, ont accès à l'électricité via l'énergie hybride dont la centrale est localisée à Belalanda, commune abritant les deux sites. La centrale hybride solaire photovoltaïque, d'une puissance de 400 KWC depuis la source solaire, et 350KVA depuis la source thermique, est installée depuis le début de l'année 2022. La mise à disposition pour quelque 17 000 ménages a été rendue effective la fin de la semaine dernière.

Un partenaire privé du département de l'Énergie gère la centrale et la distribution vers les foyers et établissements désirant obtenir de l'énergie hybride. Un système de pré- et post-payé est proposé aux clients à qui l'on a déjà également proposé des compteurs. « Nous avons de la lumière à Mangily et Ifaty. Les rues sont éclairées et les hôtels peuvent utiliser cette énergie, quand auparavant ils ont investi dans des groupes électrogènes ou des panneaux solaires » se félicite le chef fokontany de Mangily. Les opérateurs hôteliers ont ainsi droit à d'autres sources d'énergie, presque 30 ans après la naissance des sites balnéaires de Mangily et Ifaty.

Plus cher

La commune rurale d'Anakao, située sur le littoral sud de Toliara, bénéficie également d'une centrale hybride solaire, fonctionnelle 7 jours sur 7. Près de 8 000 ménages sont concernés par les nouvelles infrastructures. Le secteur Tourisme, qui est éveillé dans cette localité, possède une alternative énergétique de 410 kwh avec le parc de batteries solaires. Quoique le prix du kwh est indiqué être deux fois plus cher pour les clients avec cette alternative hybride. « Il est 2.5 fois plus cher que le prix du kwh actuel de la Jirama.

C'est pour cela que cette source énergétique constitue une alternative, un deuxième choix mais les panneaux solaires ne seront pas délaissés pour autant » explique un hôtelier d'Anakao. Outre les sites touristiques de renom dans l'Atsimo-Andrefana, dont le projet énergétique a vu la contribution du Pôle intégré de croissance (PIC), d'autres localités de la région Atsimo-Andrefana sont alimentées en énergie hybride. Les communes rurales de Manombo Sud, Andranohinaly Ambohimahavelona dans le district de Toliara II, Antanimieva et Tanandava, communes du district de Morombe, connaissent également des centrales hybrides.

Les communes comme Ankililoaka, Ambahikily, Ejeda, Fotadrevo, Belamoty et Befandriana Sud font partie des prochaines bénéficiaires de centrales hybrides. À Toliara, le fokontany d'Ankiembe Bas, situé près du port de Toliara est illuminé par des éclairages publics venant du ministère de l'Energie. Le Centre hospitalier universitaire, situé dans la commune rurale de Mitsinjo Betanimena, est également doté d'une centrale hybride. Un projet en collaboration avec la coopération allemande GIZ.