Madagascar: Basketball / 30 ans de l'ISPM - Un tournoi interuniversitaire au programme

Un anniversaire à garder dans les annales. L'Institut supérieur polytechnique de Madagascar, ISPM, a réuni la presse hier à son siège à Ambatomaro Antsobolo.

C'était l'occasion pour Tantely Raboanary, directeur de communication et de la relation externe de l'ISPM, d'annoncer que pour marquer et célébrer ses 30 ans cette année, l'ISPM organise un tournoi interuniversitaire appelé « Mibala Tournament » qui aura lieu du 17 au 23 avril au Gymnase couvert de Mahamasina, pour les phases éliminatoires jusqu'en demi-finales avec la finale qui se jouera dans un lieu communiqué ultérieurement. La journée du 27 mars a été la journée de lancement officiel de ce tournoi.

L'objectif était de réunir sur un même plateau les jeunes universitaires de Madagascar, pour éviter le clivage et avoir un même objectif, celui de concourir dans un esprit convivial et fraternel. Et Tantely Raboanary de continuer: « Quinze formations masculines et 8 féminines prendront le départ et nous invitons toutes les universités à venir nombreux et à soutenir leurs équipes respectives. Nous travaillons ensemble avec la Police nationale et les membres de services de sécurité privés pour assurer la sécurité de tous.

En tant qu'université qui réunit toutes les ethnies de Madagascar, nous luttons farouchement contre le racisme et le clivage ethnique ». Pour se démarquer de l'organisation qui a eu lieu auparavant, l'ISPM promet de donner des statistiques en temps réels de chaque joueur et équipes participants pour suivre de près les potentialités de chaque joueur et joueuse. « Avec ces statistiques, nous espérons que de nouvelles voies s'ouvriront pour les joueurs et joueuses qui ont du potentiel. Nous sollicitons l'appui technique de la Fédération malgache du basketball, surtout au niveau de l'arbitrage », confie Tantely Raboanary.

Divers concours (sauf de beauté) et animations seront organisés: dunk, tir à 3 points, saut vertical. Rendez-vous est donc donné à tous les amateurs de la balle orange à partir du 17 avril prochain. L'organisateur souhaite que « Mibala Tournament », une première édition de l'ISPM, devienne une référence sportive en matière de basket-ball.