Sénégal: Les retraités de la régie des chemins de fer du Sénégal, réclament 10 milliards à l'Etat et à la régie

Tambacounda — Après plus de 37 ans de travail - 40 ans pour certains - des retraités de la Régie des chemins de fer à Tambacounda déplorent leurs "très faibles pensions" résultant du non reversement de leurs cotisations à hauteur de 10 milliards de francs CFA et de la non application d'instructions du président de la République.

"Nous avons environs trois problèmes successifs sur les pensions, après leur retraite les cheminots se sont retrouvés avec des pensions très faibles", a déclaré le président de l'Entente des ex-temporels de la régi des chemins de fer du Sénégal, Aly Diallo Sow, jeudi à Tambacounda.

Imputant cette situation à l'Etat du Sénégal par le biais de l'administration de la régie, M. Sow a déclaré que "c'est une faute grave de l'administration de la régie et de l'Etat surtout".

"C'est l'Etat qui a repris l'entreprise par feuille de prince et qu'on nous doit plus de 10 milliards de francs, qu'ils doivent payer", a-t-il dit, rappelant que le chef de l'Etat a donné des instructions depuis 2021 pour que ce problèmes soit réglé, parce que "les plus jeunes retraités entrent pour la plupart dans leur 63ème année, à plus forte raison les anciens qui sont très vieux".

"On ne peut pas attendre, ça ne peut pas durer, nous souhaitons que les instructions du président soient respectées par les autorités de la République", a-t-il insisté.

"Nous comptons organiser des marches, à Dakar avec nos camarades de Tambacounda, de Kidira, de Guinguinéo et de Thiès, et ça se fera si les choses ne bougent pas dans le bon sens", a averti Aly D. Sow.

Selon lui, le nombre de retraité concernés par cette situation est estimé à plus de 1000 agents dont certains sont décédés "depuis longtemps sans avoir bénéficié pleinement de leurs retraites".

Evoquant la question de la relance des chemins de fer, le président de l'Entente a dit que celle-ci "ne peut pas faire sans les anciens". "Pour la rapidité des résultats de cette relance, il faut qu'ils soient impliqués", a-t-il souligné.