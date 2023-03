Congo-Kinshasa: Butembo - Le parlement d'enfants vulgarise dans les écoles les droits et devoirs de l'enfant

Le parlement d'enfants de Butembo-Lubero (Nord-Kivu) a lancé, lundi 27 mars, une campagne de vulgarisation des instruments juridiques de protection de l'enfant. Elle va se dérouler pendant huit mois et cible les écoles primaires et secondaires de Butembo et du territoire de Lubero.

Reagan Bangaghe, président du parlement d'enfants de Butembo-Lubero, donne l'objectif de cette campagne de vulgarisation :

« Le constat amer que nous avons fait, c'est une ignorance des instruments juridiques qui régissent les droits des enfants, et qui impliquent directement l'ignorance de certains droits et devoirs des enfants de manière générale. C'est ce qui nous a motivés de dire qu'il y a nécessité et un besoin de sensibiliser afin de les faire connaitre à tout le monde, plus particulièrement aux enfants, aux jeunes parce qu'ils ont aussi une part importante dans tout ce qui est respect des droits des enfants ».

Le parlement d'enfants vise les écoles pour cette campagne, car, il y a dénombré des pratiques qui violent les droits de l'enfant, a poursuivi Reagan Bangaghe.

« Dans les écoles, nous avons constaté plusieurs violations, abus et exploitations sexuels où certains enfants sont utilisés par leurs autorités pour par exemple, monter de classe, ça fait l'un des facteurs à la base de la baisse du niveau de la formation dans les établissements scolaires. Les enfants ne sont plus concentrés aux études, ce qui ne pas une bonne chose pour l'avenir de ce pays», a expliqué le président du parlement d'enfants de Butembo-Lubero.

L'autre aspect, selon lui, c'est la prise abusive de la drogue et alcool. Cette à été observée plus précisément dans les écoles secondaires, « où les enfants tout comme leurs enseignants sont en classe, mais drogués. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il y a lieu de mettre un terme à ces genres de pratiques ».

Au premier jour de cette campagne, lundi, les élèves des écoles Kavaghendi, Matengenezo et Nyamusiha de Butembo ont été sensibilisés aux droits et devoirs des enfants dans la communauté.