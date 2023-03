Congo-Kinshasa/Mauritanie: Eliminatoires CAN-2023 - Les Léopards de la RDC « n'ont d'autre choix que gagner » la Mauritanie (Desarbre)

Les Léopards seront reçus ce mardi 28 mars par les Maurabutounes de la Mauritanie au stade Cheikha Ould Boidiya de Nouakchott à 23 h (heure de Kinshasa, minuit dans l'Est et au Centre de la RDC). Ce match retour compte pour la 4e journée des éliminatoires CAN-2023, Groupe I.

Les Léopards ont effectué la dernière séance d'entrainement lundi à 21h au Cheikha Ould Boidiya en présence des supporters mauritaniens, venus démoralisé les hommes de Sébastien Desarbre.

Ce dernier affirme au contraire que les joueurs restent déterminés à gagner cette rencontre :

« On reste sur notre plan de jeux, les joueurs sont déterminés. On va jouer une belle équipe de la Mauritanie. Les quatre points, elle ne les a pas pris par hasard. On est très content d'être ici. Il y a un charmant stage, une ambiance charmante. Et c'est ça le match africain ; le principal c'est trainer les résultats ».

Pour le sélectionneur manager des Léopards, les Léopards n'ont d'autre choix que de faire un bon match :

« Pour nous, on a pris cette qualification avec deux matchs en moins que les autres aux finales, puisqu'on a perdu les deux premiers matchs. Donc, il faudra 9 points pour nous qualifier, il nous reste peu de matchs. Nous on sait que nous n'avons pas de choix. Le principal, c'est faire un bon match. Les résultats quand on fait un bon match suivent ».

Dans ce même groupe le soudain a battu le Gabon lundi (1-0). Le classement se présente comme suit :

Gabon : 7 points

Soudan : 6 points

Mauritanie : 4 points

RDC : 3 points