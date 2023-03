Congo-Kinshasa: A Kisangani pour le lancement officiel de son parti Corneille Nangaa tacle encore Denis Kadima !

Le président du parti politique Action pour la Dignité du Congo et de son Peuple (ADCP), Corneille Nangaa, s'est enrôlé samedi 25 mars à Kisangani, dans la province de la Tshopo.

C'est à cette occasion, apprend-on, qu'il y procédera au lancement officiel de son parti politique. Entouré d'une foule immense venue l'accompagner, il a indiqué : «En venant à Kisangani, je suis à la maison pour chercher ma carte d'électeur. J'ai pris ma carte, mais j'ai passé beaucoup de minutes.

Dans cette aire opérationnelle 3, la CENI connait beaucoup de problèmes comme dans l'AO1 et 2, entre autres, les pannes des machines, pertes des données, je regarde même ma photo et je me demande si c'est moi, la qualité laisse à désirer. Néanmoins, je demande à population congolaise en général, et celle de la grande orientale, en particulier, d'aller pour avoir cette carte car, c'est cette dernière qui nous permettra d'avoir le changement que nous voulons».

L'ancien président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a rappelé aux siens que la carte d'électeur constitue l'arme nécessaire pour impulser un véritable changement. Et d'ajouter : «La carte d'électeur est une arme. La carte d'électeur est un droit et un devoir citoyen. Avec la cette d'électeur, nous allons apporter le changement au pays ».

Il estime que seule la carte d'électeur permettra, à travers des élections réellement libres, démocratiques et transparentes, de résoudre les problèmes auxquels la province de la Tshopo en particulier, et la RDC en général, sont confrontées. Au nombre de problèmes que connait la ville de Kisangani actuellement, Corneille Nangaa cite notamment, le manque d'électricité, le délabrement des routes et la famine.

«Allez prendre votre carte d'électeur. Avec la carte d'électeur, nous allons apporter le changement au pays. A regarder Kisangani, c'est comme si on n'était pas la troisième ville du pays. Pas d'électricité, pas de routes, pas de travaux de voirie, surtout la faim. Il faut que tout cela change. Cela ne va changer que par votre action. Je demande à chacun de vous d'aller prendre sa carte d'électeur et nous attendons le moment décisif pour changer les choses dans le pays», a-t-il indiqué.

Et à Corneille Nangaa de conclure devant les militants et cadres de son parti politique : «C'est le Congolais qui va améliorer son pays. A Kisangani, nous voulons le rétablissement de l'électricité, nous voulons que le stade Lumumba soit opérationnel. Nous voulons que les routes soient construites et réhabilitées, de pouvoir quitter facilement ici pour aller à Buta, Bunia et Isiro».