Congo-Kinshasa: Leadership féminin pour l'égalité des chances - L'Asbl AGORA encourage les femmes et les jeunes filles à se lancer activement dans la politique

"Promouvoir le leadership féminin dans la politique » était le thème de la 3eédition de "femmes étranges" organisée vendredi 24 mars 2023 par l'association AGORA. Ce rendez-vous se veut une réelle occasion pour l'association de contribuer à la consolidation du leadership féminin et sensibiliser les femmes à se lancer de manière active dans la politique. La rencontre s'est tenue dans la salle Reine mère dans la commune de la Gombe, en présence du coordonnateur de ladite association, Faustin Mpako, ainsi que de plusieurs femmes venues pour la circonstance.

Au cours de cette édition, trois femmes "étranges" ont échangé avec les femmes sur les difficultés existentielles des femmes dans la politiques active. Il s'agit de Madame Pierrette Gene qui, dans son intervention, a rappelé le souci et l'ambiance de l'association en organisant ce genre de conférence. A l'en croire, il s'agit de faire accéder le leadership de la femme congolaise à un niveau un peu plus élevé que celle qu'elle a aujourd'hui.

Elle a néanmoins reconnu que la femme rencontre beaucoup de freins dans plusieurs domaines en République démocratique du Congo. Mais, ce n'est pas une raison pour elle d'abandonner. Car, la femme, souligne-t-elle, a plusieurs valeurs qui peuvent apporter le changement dans ce pays. Il s'agit, entre autres, de «la sensibilité, de l'influence...que le Seigneur a mis en elle ». Ces valeurs doivent normalement aider les femmes à faire exploser ce leadership qu'elles ont sur les autres pour faire avancer la société.

Madame Nandy Angalikiana a, de son côté, estimé que c'est le manque de confiance en soi qui fait en sorte que la femme ne se lance pas en politique. Pourtant, a-t-elle affirmé, c'est la politique qui gère le pays. D'autant plus que c'est dans des instances que se prennent des grandes décisions et le développement ira plus vite qu'on ne le pense.

Cette conférence, soutient Mme Nandy, est une opportunité de sensibiliser et les femmes à pouvoir se lancer en politique et ne pas se dire que la politique est un domaine réservé uniquement aux hommes. Elle soutient que les femmes sont capables de faire avancer les choses dans ce pays. «De ce fait, elles sont appelées à marcher ensemble, main dans la main, avec un esprit d'équipe , dépasser ainsi les intérêts personnels pour y arriver et atteindre l'objectif qui est celle de faire évoluer ce pays sacré pour tous ».

C'est en rapport avec ce thème que Madame Antho Mavuma, troisième intervenante du jour, a appelé la femme à la prise de conscience. Elle a par la même occasion, livré son propre témoignage de l'expérience vécue au sein de l'administration publique. Une manière pour elle de booster les femmes et leurs encourager à ne jamais baisser les bras malgré les freins ou les difficultés qui peuvent se présenter. "Après plusieurs années de lutte, j'ai su me frayer un chemin dans l'administration publique jusqu'à occuper le poste de chef de contentieux au niveau des affaires foncières », a-t-elle fait savoir.