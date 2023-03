Madagascar: Exportation d'épices - Des producteurs accompagnés pour conquérir le marché de la ZLECAf

Madagascar reste encore prudent quant à son adhésion à la Zone de Libre Echange continentale africaine (ZLECAf).

En effet, les balances commerciales entre la Grande île et les pays africains sont déficitaires. « Nous devons déployer plus d'efforts pour renforcer la compétitivité de nos produits sinon l'on risque d'être envahi par des produits africains. Raison pour laquelle, l'Agence de Développement Inclusif et Durable (ADID) a décidé d'accompagner des producteurs dans les régions Analanjirofo et Atsinanana pour conquérir ce marché régional. Ce sont notamment des leaders d'opinion représentant toutes les coopératives locales ainsi que des Églises telles que la FJKM, l'Assemblée de Dieu et l'Eglise Anglicane. Ils ont bénéficié en premier lieu d'une séance de formation sur différentes thématiques au sein du centre Hope Farm situé à Brickaville, mis en place en partenariat avec l'ONG Mercy Ministries », a annoncé Faly Rasamimanana, le co-fondateur de cette agence, lors d'une séance de présentation à la presse hier.

Réduire leur coût de production

Cette formation vise notamment à promouvoir la souveraineté alimentaire en commençant par le changement de mentalité via la méthode Kaïzen. « Il faut exploiter les ressources dont on dispose localement pour pouvoir se passer du système de l'assistanat. L'amélioration de la vie associative s'impose également afin que les producteurs regroupés au sein d'une coopérative puissent mutualiser leurs moyens. Ce qui leur permettra de réduire leur coût de production et d'être compétitif sur le marché international. Ces producteurs tirent notamment leurs principales sources de revenu dans la commercialisation des épices comme le girofle et la cannelle, qui sont des produits destinés à l'export. L'ADID renforce également leur capacité en matière de technique agro-écologique pour pouvoir mettre en place des Territoires Agricoles Durables (TAD). Outre les semences certifiées, des intrants agricoles biologiques sont également mis à leur disposition. L'objectif est d'obtenir une production labellisée bio pouvant conquérir le marché équitable », a-t-il fait savoir.

Transformation des produits locaux

Dans la même foulée, « ces coopératives appuyées à les lancer directement dans l'exportation des épices, s'engagent à allouer une partie de leurs bénéfices pour financer le développement social de leurs collectivités. Elles deviennent compétitives grâce à la réduction du nombre d'intermédiaires dans cette chaîne de valeur. Ces producteurs seront également formés prochainement en matière de transformation des produits locaux pour assurer la souveraineté alimentaire. L'Office National de Nutrition et le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage vont ainsi leur apprendre comment transformer le manioc, la patate douce et les bananes en farine afin de constituer des stocks de vivres tout au long de l'année. De nouvelles recettes comme les potages, les veloutés et les compotes leur seront aussi présentées au profit des familles de producteurs », d'après toujours ses explications. Par ailleurs, l'ADID engage les leaders d'opinion au niveau des associations cultuelles pour assurer le suivi évaluation sur le terrain de toutes les pratiques agricoles afin de garantir le respect des normes exigées par le marché international. Les formations en matière de digitalisation ne sont pas en reste. Des vidéos reporting seront ainsi réalisées pour accompagner ces producteurs sur le terrain. Les coopératives concernées dans les régions Analanjirofo et Atsinanana qui bénéficieront de ce système de développement durable et inclusif comptent en tout, environ, 1 300 producteurs membres.