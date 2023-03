Madagascar: Remettre le football sur de bonnes bases

On y avait cru sans vraiment trop y croire, mais la dure réalité s'est imposée. Les Barea vont rentrer bredouilles du Cameroun sur un score sans appel.

Malgré le bouleversement dans la composition de l'équipe, il n'y a pas eu d'exploit. Les joueurs ont même subi la loi de leurs adversaires. Ce n'est cependant pas la peine de se lamenter outre mesure. Il s'agit de tourner la page et de se remettre au travail car le football malgache a des fondations solides et est capable de briller sur le plan international si on donne à ses équipes les moyens de bien se préparer

Remettre le football sur de bonnes bases

Après la défaite de Mahamasina, les commentaires de certains supporters avaient été parfois virulents, leur déception avait été d'autant plus grande que leur équipe avait été méconnaissable. Le coach avait dit que certains joueurs n'avaient pas répondu à son attente et qu' au Cameroun, il y aurait des changements. Il fallait donc s'attendre à un sursaut d'orgueil de nos gars. Les propos rassurants de l'entraîneur à la veille du match permettaient de garder un mince espoir. Mais, à l'arrivée, on ressent une grande désillusion car les Barea n'ont même pas sauvé l'honneur. Ils sont maintenant vraiment éliminés. Il faut maintenant se tourner vers l'avenir et préparer avec sérieux les prochaines compétitions.

Cela se fera avec un nouvel encadrement, le coach ne souhaitant pas continuer. C'est à la fédération de prendre les bonnes décisions. Le talent des joueurs malgaches qu'ils soient locaux ou expatriés est indéniable. Le championnat pro league est d'un bon niveau. Le parcours exemplaire des Barea U23 à la CHAN montre que le football malgache peut se hisser au plus haut niveau africain. Il n'y a, semble-t-il, plus de lutte intestine au sein de la fédération et donc tout le monde va oeuvrer pour rehausser le prestige de notre football.