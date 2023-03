Madagascar: Africa's Business Heroes 2023 - Un concours pour encourager l'entrepreneuriat malgache

Le concours ABH est une opportunité pour les entrepreneurs de montrer leur talent et leur innovation. Pour tenter de remporter une part du prix de 1,5 million USD, des candidats malgaches ont déjà fait leurs preuves lors des éditions précédentes.

Les inscriptions sont en cours et la date limite approche rapidement pour l'édition 2023. Le concours Africa's Business Heroes (ABH) est ouvert aux entrepreneurs de tous les secteurs d'activité, y compris les technologies, l'agriculture, la santé, l'éducation, le commerce, etc. Selon les organisateurs, le concours a pour but de soutenir les entrepreneurs africains et de les aider à construire des entreprises durables et à fort impact. En effet, les entrepreneurs malgaches sont invités à participer au concours pour bénéficier de cette opportunité unique de rencontrer des investisseurs, des experts en affaires et des leaders d'opinion de tout le continent. Les finalistes auront également la possibilité de participer à un programme d'accélération d'un an pour aider à développer leur entreprise.

Tenter sa chance

Les précédentes éditions du concours ont vu des candidats malgaches atteindre la phase finale, s'inscrivant dans le top50 parmi plus de 21.000 candidats. Ce qui témoigne de la qualité des entrepreneurs du pays. Ils ont également partagé leurs expériences positives et les avantages qu'ils ont tirés du concours. A noter que les gagnants ont reçu des prix importants - en remportant une part de la subvention allant jusqu'à 1,5 million de dollars - pour soutenir le développement de leur entreprise. Pour cette édition 2023, les inscriptions pour Africa's Business Heroes (ABH) 2023 sont ouvertes jusqu'au 30 avril. Les candidats intéressés peuvent postuler en ligne sur le site web du concours. Les candidats retenus seront invités à présenter leur entreprise devant un panel d'experts lors de la phase de sélection régionale.

Opportunités

Le concours est une occasion pour les jeunes entrepreneurs malgaches de présenter leurs projets innovants et de bénéficier d'un soutien financier et d'un mentorat pour leur entreprise. Cela peut également les aider à élargir leur réseau et à rencontrer des entrepreneurs de toute l'Afrique. Bref, ABH 2023 est un concours qui offre une opportunité unique pour les entrepreneurs malgaches de montrer leur talent, d'obtenir un financement et d'acquérir des compétences. Les précédentes éditions ont montré que les entrepreneurs malgaches sont compétitifs et ont le potentiel de réussir dans un environnement commercial dynamique. Il est temps pour les entrepreneurs malgaches de saisir cette opportunité et de s'inscrire au concours Africa's Business Heroes (ABH) 2023 avant la date limite du 30 avril 2023.