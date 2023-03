Madagascar: Filets sociaux - L'élaboration du registre unique de tous les bénéficiaires en cours

L'exploitation des données des bénéficiaires des programmes de protection sociale est déjà en cours. Un registre unique sera par la suite élaboré pour inscrire les ménages éligibles aux programmes d'appui social dans tout Madagascar.

Vers une meilleure coordination au sein de la protection sociale. C'est dans cette optique que le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF) avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers prévoit de mettre en place un registre social unifié. Prévu être opérationnel en 2024 , la collecte des données des ménages bénéficiaires des programmes de protection sociale de tous les acteurs oeuvrant dans ce domaine est déjà en cours, selon une source auprès du MPPSPF. La mise en place de ce registre permettra de faciliter et d'organiser la distribution d'aide.

Il permet également aux autorités de se faire une idée précise des groupes les plus démunis et les plus vulnérables de la population en évitant toute forme de népotisme dans les ciblages pour que les aides impacteront les plus vulnérables. En 2022, 11% des malgaches les plus vulnérables bénéficient de filets sociaux et de programme de protection sociale si pour cette année , l'objectif est d'atteindre 15% de la population cible et jusqu'à 50% à l'horizon 2030.

Visite

En attendant son opérationnalisation dans le pays, une délégation malgache conduite par le MPPSPF a effectué une visite à Djibouti pour constater de visu la mise en oeuvre du registre social unifié dans ce pays. Des rencontres et des échanges d'expériences avec les autorités et les associations oeuvrant dans le domaine de protection sociale ont eu lieu durant ce déplacement. L'utilisation d'un logiciel pour faciliter la coordination de la base de données et pour faciliter le contrôle des bénéficiaires des programmes de protection sociale figure parmi les points forts de Djibouti dans la mise en oeuvre de cet outil. Des visites des ménages vulnérables cibles des programmes de protection ont également eu lieu durant le déplacement de la délégation malgache à Djibouti.