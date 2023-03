Madagascar: Avancement dans les Forces armées - 1 corps d'Armée, 12 'Division', 23 Généraux de Brigade

L'ancien aide de camp du président de la République vient d'être promu au grade de général de brigade. Il est actuellement aux commandes du centre de formation spécialisé de la gendarmerie.

Comme il fallait s'y attendre. Le ministre de la Défense nationale a été promu au grade de général de corps d'armée de Josoa Rakotoarijaona. Cinq semaines après sa nomination dans le gouvernement, ce général de division issu de la 17ème promotion de l'académie militaire, rejoint le club restreint des généraux de corps d'armée, avec une étoile de plus sur ses épaules. Il sera, à cet effet, le second officier général qui a bénéficié de cet avancement parmi ses co-promotionnaires, après celui de Serge Gellé en 2021, actuel secrétaire d'Etat en charge de la gendarmerie. Fraîchement nommé, le ministre de la Défense nationale fait alors partie des généraux en activité qui détiennent ce grade le plus élevé au sein de l'armée, comme Richard Rakotonirina et Serge Gellé.

Voie royale

Toute la hiérarchie militaire a parié sur cette nouvelle promotion de Josoa Rakotonirina. En fin de semaine dernière, les messages de félicitations pleuvaient déjà au niveau de la sphère militaire après les informations relayées par le ministère de la Défense nationale. Une étoile de plus a été prévisible pour ce général de division qui aura sous ses commandements, depuis février dernier, des milliers de militaires, dont des généraux de division et d'autres généraux de brigades. Les pratiques qui deviennent courantes au sein de la hiérarchie militaire du pays ont installé, depuis des années, une certaine prééminence du ministre de la Défense nationale face à ses lieutenants, quitte à brader les étoiles, et qui le propulse, dans ce cas, sur une voie royale vers l'avancement au grade le plus élevé. Les cas de Dominique Rakotozafy, Béni Xavier Rakotonirina, Richard Rakotonirina, n'ont pas trahi ces habitudes.

Aide de camp

En somme, les rangs de généraux ont été grossis par 36 six nouveaux entrants. Ils viennent de rejoindre la troupe depuis la publication des décrets, le jeudi 23 mars dernier, qui ont entériné leur avancement respectif. 12 généraux de brigade ont été promus au grade de général de division tandis que 23 colonels viennent d'embrasser les étoiles en tant que généraux de brigade. Dans ce lot, l'armée a avancé 22 de ses officiers. On cite, entre autres, le général de brigade Robert Raoilison qui est promu général de division comme le cas de Richard Hajatiana Rasolomanana. 14 nouvelles promotions sont, en revanche, issues de la gendarmerie. Le colonel Lala Henri Rakotonirina, ancien aide de camp du président de la République, a été promu au grade de général de brigade. Le général Nicholson Rapo, quant à lui, est nommé général de division. Ce dernier est devenu célèbre après avoir été cité dans l'affaire « Apollo 21 ».