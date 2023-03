Madagascar: Football / CAN 2023 - Les Barea éliminés de la course

Avec un point à son compteur, Madagascar est quasi-éliminé de la course à la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023 en Côte d'Ivoire. En 4 matchs, les Barea ont encaissé trois défaites et un nul.

Les journées se suivent et se ressemblent pour Nicolas Dupuis aux qualifications de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. En quatre journées, Madagascar ne retrouve pas le chemin des victoires et enchaîne les défaites sur défaites et sur des scores de plus conséquent. Bilan de la campagne, 4 matchs, trois lourdes défaites et un nul avec 10 buts encaissés et un seul marqué. Ces résultats placent Madagascar en lanterne rouge avec un point et une élimination assurée pour la CAN en Côte d'Ivoire. Après le raté en 2021 pour la CAN au Cameroun et voilà, les Barea mettent de nouveau une croix à une seconde participation à cette joute continentale.

5 buts

La double confrontation entre Madagascar et la Centrafrique s'est soldée par une domination des Fauves. Les Centrafricains ont récolté 6 points des deux rencontres en arrivant aussi à marquer 5 buts et se relancent aussi pour la course à la qualification. Techniquement, les protégés de Raoul Savoy n'impressionnent pas, mais, l'envoi, la détermination étaient là, ce qui ont manqué pour le clan malgache. A Douala sous une température de 35 degrés, la bande à Ibrahim a joué sans complexe les trente premières minutes. A plusieurs reprises, Hakim Abdallah butait devant le filet de Dominique Youf Eigane. Ibrahim Amada avec sa spécialité, les tirs à longue distance essayaient à deux reprises de faire trembler la cage du portier centrafricain. Louis Mafouta, déjà buteur à l'aller sur une erreur de Morel trompait Melvin Adrien et inscrit son premier but de la rencontre.

Bonus

Au retour des vestiaires, les choses se compliquaient pour les Malgaches. Nicolas Dupuis dépassé par cette avance des Centrafricains a opéré plusieurs changements en faisant rentrer cinq joueurs à l'image de Koloina, Jean Yves, Dax, Njiva. Dans le milieu de terrain, Rayan Raveloson était totalement à côté, ce qui a conduit le technicien français à le remplacer par Dax. La vivacité revenait pour le clan malgache, mais, ce n'était que de courte durée. Berajo, le défenseur central qui n'a pas joué lors du premier match a montré de quoi il est capable. Il a réalisé une prestation XXL. Le joueur de Quevilly-Rouen, Louis Mafouta sur sa belle lancée arrive à corser l'addition en marquant sa seconde réalisation. Pour cette joute retour, Nicolas Dupuis a changé ses onze de départ après que trois des joueurs titulaires du match à Mahamasina n'ont pas pu faire le déplacement. Melvin Adrien retrouve son poste de gardien après l'avoir cédé à Nina Rakotoasimbola lors des trois premières journées. Berajo, Dorian, Olivier dit Dadafara et Tantely ont été titularisés. Les Fauves centrafricains ont plié la rencontre sans le dominer totalement dominé, mais, ont su profiter des erreurs des Barea de Madagascar. La bande à Ibrahim Amada recevra à domicile en juin Ghana pour le compte de la cinquième journée. La victoire n'est qu' « un bonus » pour les poulains de Dupuis car le ticket de la CAN en Côte d'Ivoire n'est plus à leur portée.