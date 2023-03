Madagascar: Conseil municipal - Naina Andriantsitohaina défend son bilan

La session ordinaire du conseil municipal de la commune d'Antananarivo va durer dix jours.

Coup d'envoi pour la session ordinaire du conseil municipal de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Un événement qui s'annonce chargé avec au menu : la présentation du compte administratif 2022 ainsi que du rapport d'activités 2022. Profitant de l'ouverture de la session, le Maire Naina Andriantsitohaina a annoncé la couleur en avançant quelques réalisations clés de l'année passée. À en croire le premier magistrat de la ville des mille, l'année 2022 fut une année « positive » avec des « réalisations majeures » enregistrées dans plusieurs domaines clés du développement de la capitale.

En matière d'assainissement et de gestion des marchés, par exemple, Naina Andriantsitohaina n'a pas manqué de soulever « la réhabilitation du marché Coum aux 67 Ha, Behoririka et Zaimaika ». « L'enrôlement de 20 000 marchands » viendrait également renforcer la lutte contre la corruption au niveau de la gestion des marchés de la capitale. Pour la commune, les efforts de recensement des marchands (formels et non), leur assainissement régulier, la sécurisation des marchés, la démolition des kiosques, box métalliques, hangars en bois et toutes constructions illicites sans oublier l'information, l'application ainsi que le respect des textes, règlements en vigueur régissant les marchés auraient donc conduit à ces avancées.

Social

Le bilan dressé par Naina Andriantsitohaina hier s'orienterait plus sur le volet social du développement et de la gestion de la cité. La dotation matérielle de la commune urbaine d'Antananarivo s'inscrit avec 150 véhicules mis à disposition en trois ans viendrait raffermir les efforts de bonne gouvernance, d'assainissement et de restructuration de la commune. « 60% de ces dotations ont été faites en 2022 », a-t-on indiqué hier. Le recrutement de 100 agents de la police municipale ainsi que soixante-dix (70) agents du corps des sapeurs-pompiers entend renforcer les agents de la circulation et alléger le trafic dans la capitale.

En matière de réhabilitation et de construction d'infrastructure sociale, treize (13) Ecoles Primaires Publique, des bibliothèques des six arrondissements ont été réhabilités durant la récente année. La signature de convention de partenariat avec la population des fokontany et plus de soixante-dix associations fait partie du bilan dressé hier.