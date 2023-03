Madagascar: Pêche et aquaculture - Des formations pour améliorer la gestion durable et accroître la production

La gestion durable de la pêche et de l'aquaculture est essentielle pour assurer la sécurité alimentaire et le développement économique dans de nombreuses régions du monde, y compris à Madagascar. Dans ce contexte, vingt observateurs de pêche participent à une formation organisée à l'ENEM (École Nationale d'Enseignement Maritime) Mahajanga.

Cette formation fait suite à un atelier de formation organisé en décembre 2022 et est financée par le projet SWIOFish2. Selon le ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue, l'objectif de cette formation est d'améliorer la gestion de la pêche et de garantir la durabilité de cette ressource marine précieuse. Dans la région de Fitovinany, une formation gratuite sur l'aquaculture est organisée pour le public, les 30 et 31 mars au Sidi Hôtel Ambalakazaha Atsimo Manakara.

D'après les informations, les inscriptions peuvent être faites auprès du bureau de la DRPEB (Direction régionale de la Pêche et de l'Economie Bleue) Mangarivotra Manakara. Pour cette fois, les formations concernent les techniques de base en pisciculture, la rizipisciculture ainsi que la production d'alevins de tilapia et de carpes.

Ces formations sont essentielles pour accroître la production d'aquaculture et améliorer les moyens de subsistance des communautés locales. En somme, ces formations sont cruciales pour la gestion durable de la pêche et de l'aquaculture à Madagascar. Elles offrent une occasion unique d'apprendre de nouvelles techniques et de renforcer les capacités des communautés locales, tout en garantissant la durabilité de ces ressources vitales.