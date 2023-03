Madagascar: Fêtes Pascales 2023 - Rendez-vous à Antsirabe pour le Star Tour

La ville d'Eau baignera dans une ambiance de fête jusqu'au 10 avril. Antsirabe est devenue depuis quelques années un lieu de rendez-vous incontournable de la population locale et des estivants pour les festivités de Pâques. Star Tour y est pour beaucoup. Et cet événement traditionnel de Pâques ne dérogera pas à la règle cette année encore.

Dans le cadre de la célébration de ses 70 années d'existence, la STAR compte offrir de grands événements culturels à Antsirabe et ses alentours dès le début du mois d'avril, par l'intermédiaire du Camion Tour notamment, qui préparera déjà la population locale à l'ambiance de fête, pendant trois jours, dans trois villes différentes, grâce à des animations podiums mais aussi une ambiance DJ et des jeux avec goodies à la clé. Ainsi la population d'Ambositra aura l'opportunité d'accueillir en tout premier lieu le Camion Tour le 01er avril. Il rejoindra ensuite Andranomanelatra le 05 avril et Ambohibary Sambaina le 06 avril avant de terminer sa virée à Antsirabe, le vendredi 07 avril pour l'incontournable rendez-vous culturel qui se tiendra sur l'Avenue de la gare

Un grand carnaval sillonnant la ville ouvrira officiellement les festivités le samedi 8 avril. À chaque début de soirée durant le week-end pascal, des artistes de renom se succèderont sur scène. Parmi eux, Black Nadia, Njakatiana, Mr Sayda, Oladad et Tempo Gaigy chaufferont l'ambiance. Fou Hehy, Barhone et Teg, quant à eux, assureront les animations podiums tous les jours, sans oublier le rendez-vous des noctambules pour les animations DJ. En marge du podium, un concours de « cover» acoustique et une course de VTT seront également au programme.

Mais en plus de l'aspect culturel du Star Tour, l'équipe organisatrice n'oubliera pas de soutenir la communauté locale par une action RSE dans la matinée du vendredi 07 avril. De plus, elle espère que l'événement favorisera l'économie locale grâce à l'affluence des personnes attendues.

Par ailleurs, les forces de l'ordre ainsi que des éléments civils viendront renforcer la sécurité sur tous les sites de l'événement, sans oublier la présence de la croix rouge pour toute intervention de premiers secours.