Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - « La décentralisation base du développement »

Le parti Malagasy Miara Miainga de Hajo Andrianainarivelo continue ses tournées régionales.

Ce week-end, la délégation conduite par l'ancien ministre était dans la ville du Pain de sucre. L'occasion pour lui d'apporter plus d'éclaircissement sur les grands principes du parti, mais surtout sur ses visions de développement. En dehors d'une conférence sur le thème « décentralisation dans le monde du marché et de l'économie » que Hajo Andrianainarivelo a animé à l'Hôtel de la poste ce samedi, ce déplacement a également permis au parti d'effectuer des consultations au niveau de la base. Tous ceux qui ont participé à ce moment de partage étaient convaincus que « le non-respect de la décentralisation est à l'origine du problème de la SECREN », a souligné le patron du MMM. Et de continuer que « la décentralisation est la base du développement ».

Cette tournée dans le Nord s'apparente aussi à la promotion de la « démocratie centriste », l'idéologie du parti MMM, qui se manifeste par la liberté de chaque citoyen d'entreprendre et de prendre ses responsabilités. « La connaissance en « négociation » et en « planification » est nécessaire pour tous les dirigeants à chaque échelon et cela se reflète par la mise en place de l'INDDL », a terminé l'ancien ministre, accompagné par les deux sénateurs MMM, le maire d'Antsiranana Jean Luc Djavojozara et les militants MMM de la région DIANA, conduits par Jacques Ramahaleomiarantsoa.