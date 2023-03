Congo-Kinshasa: Batteries et véhicules électriques en RDC - Sama pose le premier jalon Le projet de fabrication des batteries et véhicules électriques en RDC

République Démocratique du Congo, parti «DRC Africa Business, dont les assises s'étaient déroulées du 24 au 25 octobre 2021 à Kinshasa, est en train de prendre corps.

Hier lundi 27 mars, le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde a présidé, dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères, la cérémonie de signature de l'Accord-cadre, entre la République Démocratique du Congo et la République de Zambie, pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale devant servir de cadre pour l'installation des chaînes de valeur des batteries et véhicules électriques.

La RDC était représentée à cette cérémonie par les ministres des Finances et de l'Industrie qui ont apposé leurs signatures sur le document au nom de la République ; tandis que la partie zambienne était représentée par le ministre du Commerce. Des partenaires financiers impliqués dans la matérialisation du projet, les corps diplomatiques ainsi que quelques membres du gouvernement étaient présents.

On renseigne que cette étude de préfaisabilité permettra de concevoir un plan d'exécution et un modèle opérationnel en vue de la création et l'exploitation de la ZES (zone économique spéciale) transfrontalière, identifier les principaux défis à relever, élaborer un plan de financement et des stratégies de mobilisation de fonds, concevoir une stratégie de promotion des investissements dédiés à la zone économique spéciale transfrontalière.

S'exprimant pour la circonstance, le chef du gouvernement congolais a salué le processus qui tend à la matérialisation du projet porté par les deux chefs d'Etat, à savoir Félix Antoine Tshisekedi pour la RDC, et Hakainde Hichilema pour la Zambie.

Le coût global de cette étude s'élève à 750.000 dollars amériains.

«Ce projet doit être un exemple et un modèle non seulement de la coopération Sud-Sud pour l'Afrique et tous les autres pays de la sous-région, mais aussi et surtout au niveau mondial», a déclaré le Premier ministre.

Avant de rappeler qu'il est temps que la République Démocratique du Congo, qui regorge de tous les minerais stratégiques dont le monde a besoin, puisse bénéficier de ses ressources naturelles, que celles-ci puissent profiter à ses populations et garantir le développement du pays.

C'est ici qu'il faut également rappeler que la fabrication des batteries et véhicules électriques, des énergies renouvelables, confirment le caractère de «pays solution» de la RDC dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.