Ile Maurice: Rapport de l'audit - Rs 49.6M payées à 147 policiers suspendus

Durant l'année financière 2021-2022, 142 policiers étaient suspendus de leur fonction. Au total, ils ont touché Rs 49.6 millions.

Ces officiers cumulent 186 offences. De plus, 29 policiers sont accusés de plus d'un délit, et il y a eu plusieurs cas de récidive. «More than 35 per cent of offences were still under police inquiry. These included some cases which occurred seven years back. There was no evidence of investigation being carried out to determine the causes of delay in finalisation of inquiries». Par ailleurs, six officiers ont été licenciés et pendant leur période d'interdiction, ils ont touché Rs 9 millions au total.

Il a aussi été dit que des 256 bâtiments occupés par la force policière, seulement 76 étaient en possession d'un fire certificate en octobre 2022. Quant à l'incendie qui avait ravagé les casernes, le bureau de l'audit a fait ressortir que le nettoyage n'a pas encore été complété. Des items valant Rs 11.5 millions ont été perdus dans le feu.