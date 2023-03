Ile Maurice: Concert - «Aplaland returns»!

La fête que vous attendez tous est enfin arrivée. Le rendez-vous est donné pour le 1er avril au domaine des 7 Cascades à 17 heures. Une fois de plus, un autre chapitre de folie sera écrit. Le concert est organisé par Henzy Eventz.

Une fête à ne pas manquer à aucun prix, avec un spectacle impressionnant, une déco fluo captivante, des systèmes de sonorisation et d'éclairage énormes, un espace ouvert, la plus grande mousse sur piste de danse, un concert en direct, des effets spéciaux et beaucoup d'autres surprises.

Contacté Henzy Bhurtun, directeur de Henzy Eventz, est ravi de pouvoir organiser la fête Aplaland après deux ans d'absence en raison des restrictions du Covid-19. «Cette année, sera la treizième fois que j'organise cette fête et je fais un appel à tous les fans d'Aplaland d'être présents pour l'événement pour passer une soirée mémorable et pleine de surprises.»

Désiré François & Cassiya seront en live pour vous faire vibrer. L'acoustique en direct sera assurée par Keveen Cooshneapa & Manisha Babbea Dwarka et Yashil Takoor (One Man Show). Seront également présents lors de cette soirée qui promet d'être exceptionnelle, ses DJ mauriciens. Ils sont Nash Beeharry, Emran Limbajee, Essam Limbajee de Dubai, Hashley Narroo, Avi (Avinash Saccaram) et un nouveau venu, Rysen Luximon.

Les billets sont disponibles sur Ticketbox.mu. Pour plus d'informations, appelez le 57711610