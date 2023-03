Afrique: Sport nautique - Le Rodrigues International Kitesurf Festival revient du 26 au 30 juillet

Le Rodrigues International Kitesurf Festival (RIKF) revient du 26 au 30 juillet après une absence de trois années due à la crise sanitaire COVID-19. Connue pour son engagement écologique, l'île Rodrigues à travers le RIKF a trouvé un événement sportif en adéquation avec ses valeurs.

Organisé par la Rodrigues Kitesurf Association (RKA), le RIKF est à la fois un rendez-vous des champions, des passionnés du grand bleu et des amoureux de la nature. Devenu incontournable dans le calendrier sportif et culturel de l'île, le festival permet de découvrir une destination touristique hors pair.

Bénéficiant du soutien de l'Assemblée régionale, de la Commission du Tourisme et de la Jeunesse et des Sports, l'édition 2023 servira ainsi de préparation pour les kitesurfers qui participeront à la XIème édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI) qui sont prévus à Madagascar du 25 août au 3 septembre. Du côté de la RKA, on affine le programme et le déroulement des compétitions. Classé parmi les meilleurs «spots» au monde pour la pratique du kitesurf, c'est sans surprise qu'Anse Mourouk a une nouvelle fois été choisie pour accueillir le RIKF. L'objectif du festival est également de promouvoir l'île Rodrigues en tant que destination touristique éco-nature, faire connaître toute sa beauté sauvage, entre ciel, lagon et nature verdoyante. Un havre de paix, presque hors du temps et des circuits touristiques classiques, grâce à une population accueillante qui a su conserver toutes ses traditions. Le festival a également pour but de professionnaliser le kitesurf à Rodrigues, inciter les jeunes à pratiquer ce sport de glisse en plein essor, booster les arrivées durant la basse saison auprès des visiteurs passionnés du kitesurf et faire de Rodrigues, le lieu par excellence de l'Océan Indien pour la pratique de ce sport nautique. Et cette année, en guise de nouveauté, le festival accueillera en clôture une initiation de pilotage de cerf-volant.

Magnifiques «downwinds»

Avec son vaste lagon, baigné par le souffle des vents presque 220 jours par an selon les statistiques, le spot d'Anse Mourouk dans le sud de l'île, s'impose parmi les meilleurs au monde pour la pratique du kitesurf. Ce lagon aux eaux turquoises offre de magnifiques «downwinds». Après que des photos et des vidéos ont été publiées dans des magazines et sur les réseaux sociaux, le Rodrigues International Kitesurf Festival a connu un incroyable succès. Fin juillet 2016, pour sa 4e édition, le festival a accueilli le Championnat du Monde de Kitesurf Freestyle IFKO, en présence de feu Sir Anerood Jugnauth, alors Premier ministre de la République de Maurice. Aujourd'hui, le spot est une référence de renommée internationale. Outre le vent, les atouts de ce site sont nombreux : un lagon de près de 200 km2, peuplé d'une multitude d'îles et d'îlots, le soleil, le tout est protégé par une barrière de corail. Que vous soyez débutant ou expérimenté, Anse Mourouk avec sa faible profondeur est accessible à tous les niveaux avec des conditions météorologiques favorables. Le kitesurf est également le sport le plus populaire de l'île. D'ailleurs, au fil des années et avec l'avènement du festival, le nombre d'écoles de Kite a augmenté et on en compte aujourd'hui six : Etik, Willy Kite, Osmosis, Bobo Freeriding school, Douff Kite school et Lolotte Kitesurfing. Depuis la première édition en 2013, l'engouement pour la pratique de ce sport auprès des Rodriguais n'a cessé de s'accroître.

Le RIKF est aussi fier de présenter la marraine du 8e festival en la personne de Gisela Pulido. L'Espagnole est entrée dans le fameux Guinness Book des Records en 2004, comme étant la plus jeune championne du monde de l'histoire du kitesurf. Elle était alors âgée de seulement 10 ans, et évoluait aux cotés des adultes sur le circuit KPW. Pas de quoi troubler Gisela, qui a un sacré «fighting spirit» et qui va donc décrocher sa première couronne mondiale en freestyle. Sa discipline favorite, celle qui va lui conférer le statut de superstar, celle qui, surtout, la fait vibrer au plus profond de son être. L'Espagnole est une surdouée de son sport, comme il n'en existe que peu, et cela suscite le plus grand respect. Chaque titre mondial de Gisela est vu comme une formalité, connaissant le mental de la demoiselle, mais chaque titre construit sa légende. La championne s'est octroyée huit titres mondiaux consécutifs en freestyle entre 2004 et 2011 ! Les sept dernières éditions du festival ont accueilli des champions étrangers de la discipline, des personnalités de la télévision française, des politiciens et des passionnés du kitesurf qui y ont associé leur nom en tant que parrain ou marraine. Charlotte Consorti, marraine de la 1ère édition et triple championne du monde de kitesurf, Julien Kerneur et Céline Rodenas (2014/France) Nicolas Hulot (2015/France), Pauline Valesa et Simon Witchermann (2017/France et Australie), Helena Brochocka (2018/Pologne), Jérôme Cloetens et Louka Pitot (2019/Espagne et France - Maurice).

RIKF Go Green: un événement porté sur l'éco-responsabilité

Le thème retenu pour cette édition du RIKF est GO GREEN. L'événement fera la part belle à la prise de conscience écologique à travers des ateliers qui seront animés par les acteurs de la protection de l'environnement. À l'instar de la Rodrigues Shoals, Conservation, des officiers de la Commission de l'Environnement et de la Protection Marine, SEMPA entre autres.

En 2014, l'île avait pris l'engagement de bannir l'utilisation des sacs plastiques dans un souci de protéger sa biodiversité́ marine et terrestre et avait choisi le slogan «Rodrigues Naturellement» pour accompagner son action. Quatre ans plus tard, c'était au tour des récipients alimentaires en polystyrène à usage unique de disparaître du paysage rodriguais. De plus, la mise en place des réserves naturelles tout autour de l'île a contribué à la préservation des plantes et d'animaux endémiques.

À l'exemple de la réserve naturelle de Grande-Montagne située au centre de l'île, elle abrite une faune et une flore d'indigènes. Cette réserve de 20 hectares offre à ses visiteurs un voyage dans le temps qui procure une joie immense de pouvoir observer dans leur habitat naturel la fauvette, le cardinal jaune, la chauve-souris, la Réserve François Leguat qui participe à la réhabilitation des tortues géantes d'Aldabra et pour finir, la Réserve de l'île aux Cocos, véritable sanctuaire pour des milliers d'oiseaux marins.

Quant à la protection marine, la surexploitation du poulpe dans le lagon a conduit les autorités locales à agir suite à un rapport alarmant de la Fisheries Research and Training Unit. Le document lançait même une mise en garde contre la disparition de cette espèce. Ainsi, pour permettre à ces mollusques de se reproduire, la pêche aux poulpes est depuis interdite pendant une certaine période de l'année. Cette pêche se pratique essentiellement à pied sur les platiers du lagon en utilisant des tiges métalliques pour fouiller les cavités dans lesquelles les poulpes se réfugient. Dans la partie la plus profonde du lagon, elle se pratique à bord de barque à l'aide de harpons. Afin de permettre la régénération du lagon et pour permettre aux poissons de se reproduire, la pêche à la senne, une pêche traditionnelle, est prohibée du 1er octobre au 1er mars. Chaque 1er mars a lieu la fête du poisson qui correspond à l'ouverture de la pêche à la senne. Le retour des pêcheurs est suivi d'animations, danses, vente de poisson, soit des moments forts sympathiques. Ces efforts sont aujourd'hui conjugués à d'autres initiatives visant à protéger l'environnement et fait de Rodrigues une destination écologique.

Jean-Christ Spéville, l'homme à l'origine du RIKF

Jean-Christ Spéville est ce qu'on appelle un Rodriguais «pure souche». Il est né d'une mère Rodriguaise et d'un père Rodriguais et est l'aîné d'une fratrie de trois enfants. C'est en 2013 qu'il organiser la première édition du RIKF. «Le festival est né d'une grande frustration. Je voulais aider Rodrigues dans le domaine de l'évènementiel et du tourisme. Mais lors de mes démarches administratives, je me heurtais toujours à des refus. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de créer un festival de Kitesurf. À partir de là, j'ai commencé à rechercher des sponsors et des collaborateurs», confie Jean-Christ qui n'a rien oublié des débuts de cette grande aventure à la fois culturelle, sportive et humaine.

Car pour lui, le festival est un mélange de sport et de fête où la convivialité et le partage règnent en maîtres. Pour cette huitième édition, il s'attend à une participation importantes des Rodriguais. Ainsi que leurs compatriotes de Maurice et les voisins des îles de l'océan indien à l'instar de l'île de La Réunion, des Seychelles, de Madagascar entre autres. «Le festival a aussi connu un rayonnement extraordinaire sur le plan international. Nous attendons également beaucoup de visiteurs internationaux, amoureux du kitesurf, amoureux de la nature et de l'écologie et ceux qui sont curieux de découvrir Rodrigues».

Pour ce retour du RIKF après trois années d'absence, nombreux seront les kitesurfeurs venus du monde entier qui se déplaceront pour participer à cette huitième édition et faire le spectacle aux côtés des Mauriciens, Rodriguais et Réunionnais sur l'immense plan d'eau peuplé par une multitude d'îles et d'îlots. L'impact de la présence de la presse internationale et régionale appelée à couvrir le festival 2023 apportera des retombées positives à l'étranger. Le soutien de l'Assemblée Régionale de Rodrigues, de la Commission du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports, du ministère des Sports, de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), Monster et des autres sponsors est indispensable pour mener à bien l'organisation de cet événement. Ceux qui désirent associer leur image à cette manifestation sportive et touristique sont cordialement invités à se manifester.