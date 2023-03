Ile Maurice: Rapport de l'Audit - Les points saillants

Les années se suivent et se ressemblent. Dans son rapport pour les dépenses pour l'année 2021-2022, le directeur du bureau de l'Audit fait ressortir que ses analyses ne sont pas différentes des années précédentes. Il a d'ailleurs exprimé ses craintes face à l'incapacité de certains département, surtout le «procurement», de travailler selon les règles établies.

Scandale molnupiravir

Encore une fois, le ministère de Santé se retrouve au banc des accusés. «The Ministry of Health and Wellness did not comply with the relevant legal provisions relating to emergency procurement (...)» fait ressortir le rapport. D'ailleurs, une section est spécialement dédiée à l'achat de Molnupiravir.

280 écoles sans «fire certificate»

«280 State Schools were operating without fire certificates and were thus not complying with The Mauritius Fire and Rescue Service Act and The Occupational Safety and Health Act»

La mauvaise gestion des «procurement»

A la National Development Unit, 33 projets, qui ont coûté Rs 2.1 M en frais de consultants, ont été abandonnés. «225 projects were entrusted to consultants for design prior to the financial year 2020-21 and some as far back as 2016-17. Tenders for these projects have still not been launched.» Au niveau de la police, plusieurs appels d'offre ont été annulés car les specifications n'étaient pas correctes. L'exemple mentionné est le renouvellement du système de climatisation. Six appels d'offre ont été lancés depuis avril 2018. Puis, il y a aussi les camions commandés pour les pompiers. Après la reception de sept camions, ils ont dû être modifiés pour être conforme aux spécifications.

Les drains

Les inondations sont une menace permanente. Pourtant, «At NDU, out of 60 drain projects in high risk flood prone areas identified in the years 2019 and 2020, only nine were completed as of August 2022, 14 were still under construction and 33 were still at design and bidding stage. Delays were due to frequent changes in design and land acquisition issues.»

Employés polyvalents

Toujours au ministère de la Santé, le rapport de l'audit fait ressortir que le manque de supervision des contrats a mené à un niveau de service déplorable. Ainsi, il a été noté qu'un employé travaillait deux shifts pour deux compagnies - le nettoyage et la sécurité. Ou encore, dans un dispensaire, un gardien ne s'était pas présenté à son poste de travail depuis un mois.

Les gaspillages des Affaires Etrangères

De janvier 2020 à juin 2022, Rs 2 millions ont été payés pour des locaux inoccupés. La somme de Rs 1.4 M a aussi été déboursée pour le paiement de locaux vides à Washington car les contrats n'ont pas été résiliés à temps. «At the Missions in New York and Riyadh, fees totalling Rs 1.4 million was paid for the period January 2020 to September 2022, for storing used furniture, equipment and unserviceable items (...)»

Le problème des transports gratuits

Rs 16.5 milliards ont été payées aux opérateurs d'autobus pour subventionner le transport gratuit. «The direct disbursement to bus operators, as an interim measure, was still not reviewed 17 years after the implementation of the scheme».