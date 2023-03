Ile Maurice: Rapport de l'Audit / Sécurité sociale - Hausse dans les «overpayments» des pensions

Le rapport est clair: il n'y a pas eu d'améliorations de la part du ministère pour recouvrer les sur-paiements des pensions.

D'ailleurs, «As of 30 June 2022, the total amount of overpayment of pensions had increased to Rs 106,3 million» alors que l'année précédente, la somme était de Rs 104,7 millions. Rs 2 millions de sur-paiements ont été «written off» en août 2022. De plus, le recouvrement de ces sommes prennent du temps. Le bureau de l'audit avance que pour l'année 2021-2022, des 104,7 millions, seulement Rs 14,2 millions ont été récupérées.

Le bureau de l'audit fait aussi ressortir que les données ne sont pas contre-vérifiées, ce qui fait que certaines pensions sont toujours versées aux personnes décédées. Ou encore, «some Rs 134 million were paid to Abandoned Women (AW) as social aid. However, the list of AW beneficiaries was not matched with the list of married women from the Civil Status Division».