Sénégal: Face à la presse - Le procureur écarte la thèse de l'assassinat

Le nouveau procureur général de la Cour d'Appel Ibrahima Bakhoum s'adresse à la presse depuis 12 heures. Il a communiqué sur l'affaire de Ousmane Sonko.

« Il a été relayé par plusieurs médias que Ousmane Sonko aurait été victime d'une tentative d'assassinat. En d'autres termes, des personnes non identifiées auraient tenté d'attenter à sa vie. Compte tenu de la gravité des faits, le Procureur de la République s'est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sureté urbaine, d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat. Une enquête a été ouverte et confiée à la Sureté Urbaine. L'enquête a permis d'identifier toutes personnes, de saisir de tous objets et perquisitionner tous lieux et poser les actes pour faire la lumière », a-t-il entamé.

« C'est ainsi que les enquêteurs ont exploité une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'ils ont identifié une personne qui portait un capuchon, avec un sac au dos, aux couleurs qui pourraient porter à confusion avec les couleurs de nos forces de défenses et de sécurité. La personne identifiée sur la vidéo se nomme Yarga Sy. Les recherches effectuées ont permis de savoir que ce Yarga a été arrêté et placé sous mandat de départ à la MAC de Reubeuss.

Les enquêteurs l'ont extrait et l'ont interrogé. Je ne peux donner tous les détails de l'enquête, mais l'enquête a permis de savoir qu'il serait domicilié à Mbour et qu'il s'active dans la sécurité aéroportuaire. Il ressort que le jour des manifestations, il a quitté Mbour pour venir à Dakar. Selon ses déclarations, il s'est fondu dans la garde rapprochée de Ousmane Sonko. Pour se protéger contre les grenades lacrymogènes, il avait du vinaigre. Selon lui, une personne qu'il n'a pu identifier a mis du vinaigre dans son écharpe. Quand il a vu Sonko avec les yeux larmoyant, il lui a donné l'écharpe main à main et Sonko l'a utilisé »», a-t-il déclaré.

Le procureur informe que les médecins qui ont consulté Sonko ont apposé le secret médical aux enquêteurs. De ce fait une perquisition a été faite au Suma Assistance. Les limiers se sont emparés du dossier médical de Sonko et des factures de son hospitalisation. Ibrahima Bakhoum révèle que « sans violer le secret médical », ils n'ont noté que la situation asthmatique du leader du pastef.