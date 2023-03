Afrique: Résilience climatique - La Banque mondiale accorde 82 millions de dollars au Congo

L'enveloppe de 82 millions de dollars, soit environ 50 milliards FCFA, est destinée à financer les initiatives prévues au Projet d'appui aux activités économiques inclusives et résilientes au changement climatique (ProClimat Congo).

Le nouveau projet va prendre le relais du Projet de diversification et d'agriculture commerciale censé s'achever en décembre prochain, y compris du Projet d'appui à la promotion des moyens de subsistance durables dans le département du Pool, clos l'an dernier. Lors de la revue du portefeuille du Congo à la Banque mondiale (BM), les 13 et 14 mars derniers, à Brazzaville, la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, avait salué les fructueuses négociations pour la mise en place du même projet.

D'après elle, le ProClimat Congo confirme l'engagement de la BM à soutenir la réalisation du Plan national de développement (PND) 2022-2026. « L'on pourrait ajouter les négociations en cours dans le domaine agricole, pilier 1 du PND 2022-2026, visant le projet de création des moyens de subsistance inclusifs et résilients au changement climatique en République du Congo, appelé aussi Proclimat Congo, pour un montant de 82 millions USD », a-t-elle ajouté.

En effet, le ProClimat Congo devrait contribuer au renforcement de la gestion des paysages et à l'amélioration des activités économiques de communautés locales ciblées au Congo. Celui-ci repose sur une approche « paysagère » qui favorise la valorisation des ressources naturelles de même que leur conservation durable, contre les inondations et les sécheresses. Il implique l'autonomisation des communautés, à travers la promotion des activités agricoles et des chaînes de valeur résilientes.

Selon les deux parties, le projet conjoint pourra impacter pas moins de 562 000 bénéficiaires, principalement des femmes, des ex-combattants notamment du Pool, la population autochtone, des jeunes et des personnes handicapées dans trois zones paysagères distinctes du pays. Les localités sélectionnées, a-t- on appris, comprennent des aires protégées menacées par l'extension des activités agricoles et par le braconnage, ainsi que des districts qui souffrent de niveaux élevés de vulnérabilité et d'exclusion dans les départements du Pool et de la Lékoumou.

« Plus précisément, le projet permettra de mettre en oeuvre des pratiques agricoles résilientes sur une superficie de 25 000 hectares et d'organiser une gestion durable des paysages sur 1,2 million d'hectares d'aires protégées. Plus de 23 000 personnes devraient bénéficier d'appuis pour la mise en oeuvre d'activités économiques locales dans les domaines de l'agriculture, de l'agroforesterie, des produits forestiers non ligneux et de l'écotourisme », précise la BM dans un communiqué du 23 mars.

Le financement octroyé au Congo comporte un prêt de 70 millions de dollars de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une des filiales de la BM, et un don de 12 millions de dollars du Partenariat mondial pour des paysages durables et résilients, communément appelé "Progreen".