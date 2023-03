Angola: La ministre des Sports promet un soutien institutionnel au club du Port de Lobito

Benguela (Angola) — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Palmira Barbosa, a annoncé un soutien institutionnel à l'équipe de la Casa do Personnel du Port de Lobito, compte tenu des différents sports qu'elle regroupe, a appris ce mardi l'ANGOP.

La ministre s'entretenait avec plus de 50 athlètes de différents sports du club, lors d'une visite à son pavillon polyvalent, dans la ville de Lobito.

Selon Palmira Barbosa, le secteur qu'il dirige, dans la mesure de ses possibilités, est disponible pour aider ce club qui au fil des ans a donné plusieurs athlètes aux équipes nationales.

La ministre a réaffirmé que l'Exécutif angolais a de grandes responsabilités envers les jeunes et que la pratique du sport est un moyen de les soustraire aux pratiques nuisibles à la société.

L'ancienne championne d'Afrique de handball espère que dans les années à venir elle pourra voir des athlètes de la CPPL concourir dans les différents championnats nationaux et peut-être dans la diaspora.

Elle a félicité, en revanche, le club pour le maintien de sports comme le handball, le basket-ball, hockey sur patins et l'athlétisme, pour les deux sexes.

De son côté, le président du conseil d'administration du Port de Lobito, Celso Rosas, a salué la position du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui reste soucieux d'améliorer de plus en plus les infrastructures sportives, dans le sens de continuer à occuper la jeunesse avec de bonnes actions.

Celso Rosas a indiqué que malgré les nombreuses difficultés, le Port de Lobito, dans le cadre de sa responsabilité sociale, fera de son mieux pour que les jeunes continuent à pratiquer le sport dans les différentes disciplines dont dispose le club.

Il a fait savoir, d'autre part, que le club a reçu plusieurs invitations d'équipes européennes afin d'échanger des expériences et de découvrir de nouveaux talents, pour devenir à l'avenir de grands professionnels du sport mondial.

La ministre de la Jeunesse et des Sports est en visite de travail dans la province de Benguela, où elle a passé lundi dernier une radiographie de différentes infrastructures sportives et d'accompagnement de la jeunesse, avec un accent particulier sur le stade d'Ombaka, le nouveau camping des jeunes, ainsi que l'école d'éducation physique paralysée depuis plus de dix ans.

L'ordre du jour de la ministre réserve pour ce mardi, des visites aux pavillons Primeiro de Maio et du Sporting de Benguela, ainsi qu'aux installations du Club national de Benguela.

Une rencontre avec différents responsables d'associations et d'organisations de jeunesse est également prévue.