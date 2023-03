Afrique: Thomas Gornouec (préparateur Mali) - « On voit un Falaye Sacko qui monte en puissance »

Thomas Gornouec, préparateur physique de la sélection malienne, a évoqué la place de Falaye Sacko et Kiki Kouyaté au sein de la sélection . Invité de 100% Paillade, il a arbordé les conditions particulières des déplacement en Afrique pour les matchs internationaux.

« Falaye a eu un peu de difficultés au début. Il a été un peu baladé à de nombreux postes, dans de nombreux systèmes de jeu. À Saint-Étienne, c'était un peu la même chose avec une année galère. Il est arrivé à Montpellier après le premier rassemblement avec Falaye au Mali, blessé. Il sortait d'un barrage et d'une saison galère. Il avait eu un virus, il avait perdu du poids, déjà que ce n'est pas un gros gabarit. Depuis quelques matchs, on voit un Falaye qui monte en puissance. Il est en concurrence ici avec Hamari Traoré donc le capitaine. Mais il a pu rentrer lors du dernier match face à l'Algérie, en novembre, et déjà il nous a montré de très belles choses et là il confirme tout le bien qu'on pense de lui.

Là, on va jouer à Bamako, il fait quarante degrés. Ce sont des données que l'on surveille et c'est à prendre en compte. On ne peut pas juste se contenter de parler football, il y a tout le contexte environnemental qu'il y a autour.

Ce sont deux cadres de la sélection même si Falaye est plus âgé que Kiki. Ce sont deux joueurs à part entière du groupe. Ils sont très importants dans le vestiaire, ils parlent beaucoup. (...) Avec les clubs, on a parfois du mal à être en contact. Avec Montpellier, cela se passe bien. Parfois avec d'autres clubs, c'est un peu fermé. Ils ont eu cette mauvaise habitude de ne pas avoir de retour. Généralement, on passe par les joueurs s'il le faut. »a expliqué Gornouec à nos confrères d'allezpaillade.

La Mali a rendez-vous aujourd'hui à nouveau avec la Gambie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023.