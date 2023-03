Afrique: Elim CAN 2023 - Namibie vs Cameroun - Découvrez les compositions de départ

Ce mardi, le Cameroun affronte, à Johannesburg, la Namibie dans un match important, sinon décisif pour la qualification à la prochaine coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024 en Côte d'Ivoire.

Le Cameroun et la Namibie sont respectivement premier et deuxième du groupe C des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ils devancent ainsi le Burundi et le Kenya, les deux autres sélections de la poule. Le Cameroun compte 4 points quand la Namibie en possède 2.

Alors qu'ils pouvaient valider leur ticket pour la prochaine CAN, les Camerounais ont finalement été accrochés par les Namibiens il y a quelques jours à Yaoundé (1-1). Les Brave Warriors ont su être opportunistes et ouvrir le score dès la 26e minute de jeu par l'intermédiaire de Peter Shalulile. C'est Olivier Kemen qui a permis au Cameroun d'égaliser à la 72e minute.

Alors que cette poule C n'est composée que de trois équipes suite à la disqualification du Kenya, le Cameroun a une nouvelle opportunité en or de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations en cas de victoire en Namibie.

Ci-dessous, les compositions officielles des deux équipes

Epassy (Gk) - Nouhou Tolo - Etta Bawak - Castelletto - Nkoulou - Zambo - Kunde Malong - Ngamaleu - Aboubakar © - Ganago - Mbeumo

Indomitable Lions starting line up for the second leg of the AFCON qualifiers

Namibia 🇳🇦 vs Cameroon