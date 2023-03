Congo-Kinshasa: Lomami - L'ONG CEFOP/DH lance l'atelier de renforcement du dialogue social entre les communautés et les autorités

Une trentaine de responsables des organisations de défense des droits de l'homme et les autorités locales de Mwene-Ditu (Lomami) participent depuis ce mardi 28 mars à un atelier sur la création de l'espace d'échange démocratique.

Cette activité rentre dans le cadre du projet de renforcement du dialogue social et de la démocratie participative, mis en oeuvre par le Centre d'études et de formation populaire pour les Droits de l'homme (CEFOP/DH).

L'assistant juridique et chargé de formation à l'ONG CEFOP/DH, Clément Mukendi, explique que l'atelier vise à créer un climat d'entente et d'étroite collaboration entre les autorités et les communautés locales :

« Nous sommes partis d'un constat que la manière de collaborer entre les organisations de la société civile et les autorités dans la majorité des milieux ou des entités, c'était une relation où on ne se considérait pas comme partenaire privilégié. Dans le chef de chacun, il y avait des préjugés, des choses que l'on montait qui brisaient les liens de rapprochement entre les deux camps. Et en mettant en oeuvre ces activités, c'est une manière de rapprocher la communauté à travers la société civile aux dirigeants pour pouvoir discuter ensemble au développement de leurs entités ».

Il a insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions sociales des entités rurales et de faciliter également les revendications de la communauté auprès des autorités en facilitant une participation active et un dialogue constructif, capable de booster le développement de nos entités.

« Il y a des tribunes d'expressions populaires qui seront menées. Il y aura des actions de plaidoyers, des rencontres directes avec les autorités pour qu'elles puissent faire face aux droits de la communauté », a annoncé Clément Mukendi.