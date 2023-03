Ile Maurice: Décès des patients dialysés - L'impossible deuil des proches

Voilà presque deux ans que 11 patients dialysés de l'hôpital de Souillac sont morts des suites du Covid-19. Depuis, les familles sont toujours en quête d'explications. Mais, à ce jour, elles naviguent dans le flou. Face à ce qu'elles qualifient de manque de volonté du gouvernement de faire la lumière sur ces évènements, elles vont solliciter l'aide des tribunaux pour que justice soit rendue à tous ceux qui sont tombés dans cette bataille.

Les jours passent, mais la douleur ne s'estompe pas. Ces familles ne peuvent empêcher les souvenirs de les submerger, surtout à l'approche des dates commémoratives des décès de leurs proches. C'est le cas de la famille Jeebun. Pour Kevin Hanzary, beau-fils de Mahadev Jeebun, décédé le 11 avril 2021, le fait de n'avoir aucune nouvelle de ce dossier est encore plus pénible. «Rien n'a émergé du rapport du Fact-Finding Committee (FFC). Et encore moins du Medical Negligence Standing Committee.» Il ne baisse pas pour autant les bras. «Pas plus tard que ce matin (NdlR, hier matin), j'ai pris contact avec un préposé au ministère de la Santé pour lui demander où en est notre affaire.»

Ce qui le dérange le plus dans cette histoire, c'est le silence du ministère de tutelle. «On ne nous donne aucune indication. Même pas un mot d'encouragement ou encore un geste pour nous dire que tout est en bonne voie. Et que l'on aura des réponses à nos nombreuses questions.» Comme lui, plusieurs autres familles ont l'impression que le ministère de la Santé n'a que faire des retombées de ces rapports. «Ce ne sont pas les membres de leurs familles.» C'est à cause de ce silence et de cette opacité que ces familles comptent loger une plainte pour homicide. «On attend une dernière rencontre avec nos hommes de loi pour discuter des démarches pour aller de l'avant.»

C'est aussi ce qu'avance Bose Soonarane, secrétaire de la Renal Disease Patients Association. Il a rencontré les familles endeuillées la semaine dernière au Village Hall de Surinam. «Nous ressentons que c'est un manque de respect du ministère à l'égard de ces familles. Le nombre de fois qu'elles essaient d'avoir un retour sur ce dossier, sans succès.» Il évoque les déclarations du ministre suite au rapport du FFC rendu par l'ancienne juge Deviyanee Beesoondoyal. «Il dit que l'on applique les recommandations, mais quelles sont les raisons qui font que ce rapport n'est pas rendu public ? Est-ce qu'il y a des commentaires dont le public ne doit pas avoir connaissance ? Tout cela est flou.»

C'est pour cela que l'association et les familles demandent une rencontre avec le ministre Kailesh Jagutpal. «Nous lui avons écrit une lettre. Non seulement pour lui parler du rapport mais aussi d'une marche que nous comptons organiser le 23 avril.» En effet, les familles comptent aussi ériger une stèle en mémoire de tous ces patients qui sont morts du Covid-19. «Nous avons pensé la placer dans la cour de l'hôpital de Souillac. Mais nous devons demander la permission au ministre. Nous comptons aussi déposer des fleurs lors de notre marche du 23 avril.»

Autre fait évoqué lors de la rencontre entre les familles concernées, ce sont les retombées du Medical Negligence Standing Committee. «On a fait les familles se déplacer, aller à l'hôpital du Nord pour y participer alors qu'elles sont toutes des habitants du Sud. Sept mois après, pas la moindre idée de ce qui en est ressorti. Cela prend autant de temps pour faire une synthèse du rapport de l'ancienne juge ?» Ce qui est sûr, c'est que les proches pourront compter sur le soutien de l'association surtout dans leur démarche pour poursuivre les autorités en cour. «Les proches ne sont pas intéressés par l'argent qui pourrait découler des retombées de ces rapports. Ils ne veulent pas obtenir de l'argent sur le cadavre de leur proche. Leur but est juste de connaître la vérité.»

Quoi qu'il arrive, la lettre a déjà été soumise au ministre de la Santé. Maintenant, la balle est dans le camp de Kailesh Jaguptal.