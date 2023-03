Afrique: Éliminatoires CAN 2024 - Le Sénégal se qualifie au Mozambique, le Mali bloqué en Gambie

Vainqueur du Mozambique à Maputo (1-0), le Sénégal a décroché sa quatrième victoire en quatre journées et assuré sa qualification pour la CAN ivoirienne. Le Mali, battu en Gambie (0-1), rate le coche et relance son adversaire du jour.

La logique a été respectée à Maputo. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, vainqueur il y a quatre jours du Mozambique (5-1), a de nouveau pris les trois points face aux Mambas. Mais le score ne dit pas tout de la difficulté rencontrée par les joueurs d'Aliou Cissé pour dompter une deuxième fois leurs adversaires.

Pourtant mis sur orbite, dès la 19e minute, par l'ouverture du score de Boulaye Dia, bien servi par Sadio Mané, les Lions ont souffert pour garder leur avantage. L'état désastreux du terrain, le ramadan observé par certains joueurs expliquent peut-être l'absence de maitrise de la part des visiteurs, quatre jours après une rencontre dominée de bout en bout. À l'image d'Idrissa Gana Guèye très approximatif dans le jeu, ou Mané maladroit, le Sénégal n'a pas été transcendant sur la pelouse du stade de Maputo, butant sur une équipe qui rêvait d'exploit et qui a poussé pendant une grande partie de la seconde période. Mais la mission est remplie avec cette qualification à la CAN 2024, à deux journées de la fin des éliminatoires. Le second ticket de cette poule L se jouera entre le Mozambique, le Rwanda et le Bénin.

Dans la poule G, le Mali est tombé (0-1) à Banjul après trois victoires de rang et après un succès, il y a quatre jours, à Bamako (2-0). Les protégés d'Eric Chelle avaient l'opportunité de se qualifier en cas de victoire, mais ont plutôt servi à relancer une équipe de Gambie qui voyait la qualification s'éloigner au fur et à mesure de la rencontre. Les Scorpions, bien maîtrisés par la solidité des Aigles, ont eu l'opportunité de piquer au bon moment, à dix minutes de la fin du match. C'est grâce à une tête décroisée du défenseur Oumar Colley (79e), servi sur coup franc par Ebrima Colley, que les hommes de Tom Saintfiet ont décroché une victoire qui les relance totalement.

Le Mali reste tout de même leader de la poule avec trois points d'avance sur le duo Congo et Gambie (6 points). Le Soudan du Sud, avec trois points, est en ballotage défavorable.

