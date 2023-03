Algérie: Environnement - Une campagne de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire

ALGER — Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a lancé, mardi, une campagne nationale de sensibilisation spéciale mois de Ramadhan, et ce en collaboration avec les Scouts musulmans algériens (SMA), le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) et l'Observatoire national de la société civile (ONSC).

Présidant la cérémonie de lancement de cette campagne, placée sous le slogan "Mange et ne gaspille pas", la ministre du secteur, Fazia Dahleb a indiqué que cette initiative visait principalement à "réduire le gaspillage de la nourriture et à encourager à faire don et à participer, à renforcer la consommation rationnelle, notamment de l'eau et de l'énergie et à rejeter les comportements qui portent atteinte à l'environnement, dont principalement la consommation excessive et le jet anarchique des ordures".

Pour la ministre, le mois de Ramadhan connaît souvent une augmentation de la quantité des déchets ménagers de l'ordre de 10%, ce qui requiert de consentir un plus grand effort, en vue de sensibiliser à la nécessité d'une consommation rationnelle, avec généralisation du concept du recyclage.

Dans le cadre de cette campagne nationale, plusieurs activités de sensibilisation seront organisées en partenariat avec les associations, selon la ministre qui a mis en exergue "le rôle essentiel de la société civile, notamment dans le développement du principe de la citoyenneté environnementale".

Le ministère oeuvre à multiplier ce type de campagnes de sensibilisation qui consacrent la participation de la société dans la sensibilisation à la diminution des déchets, la lutte contre le gaspillage de la nourriture, l'encouragement à l'adoption des pratiques respectueuses de l'environnement, et la diffusion de la culture de l'intérêt porté aux places et aux rues, et ce en adoptant un plan de formation et d'accompagnement de tous les intervenants, a affirmé la ministre.