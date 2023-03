Algérie: Ouverture du 2e Forum de la pensée culturelle islamique à Alger

ALGER — La ministre de la Culture et des arts, Mme Soraya Mouloudji a présidé, mardi à Alger, l'ouverture de la 2e édition du "Forum de la pensée culturelle islamique".

La 1e rencontre intellectuelle hebdomadaire de cette nouvelle édition, organisée durant tout le mois du Ramadhan a porté sur les valeurs religieuses et la paix mondiale à la lumière des nouvelles mutations internationales, avec la participation d'enseignants universitaires et de chercheurs spécialisés.

Dans son allocution à l'ouverture de la 2e édition du "Forum de la pensée culturelle islamique" au Palais de la culture Moufdi Zakaria sous le thème "Dialogue et coexistence", Mme Mouloudji a souligné que "l'Algérie puise sa politique de son patrimoine religieux et national et reste fidèle à ses positions basées sur la réconciliation, la stabilité des peuples et le droit à l'autodétermination, en témoignent la récente réconciliation des factions palestiniennes et l'unification des rangs arabes au sein de la Ligue arabe lors du dernier Sommet arabe tenu à Alger.

"Notre religion, notre Révolution de novembre et notre Histoire prônent le dialogue et le vivre-ensemble. Nos centres scientifiques furent autrefois des modèles de l'éthique du débat intellectuel et de la diversité culturelle", a souligné Mme Mouloudji ajoutant que "l'Algérie aujourd'hui a pu en finir avec la violence et la haine et rejette ainsi toutes formes de discrimination, religieuses ou raciales".

Le Forum dans sa deuxième édition, expliquent les organisateurs, porte principalement sur les questions de valeurs et de paix, et sur l'impact des valeurs spirituelles ou sociales sur la paix sociale et la sécurité internationale, mais aussi sur le rôle du système des valeurs dans la promotion de la société civile.

La première conférence à laquelle ont pris part un nombre de personnalités culturelles et religieuses, a été marquée par les interventions des universitaires Mustapha Radji, Mohamed Khoudja et Badreddine Zouaka qui ont évoqué l'héritage soufi algérien en tant que pilier fondamental de la paix entre les cultures et les nations, et le rôle des valeurs de paix et de coopération mondiale dans la lutte contre le changement climatique.