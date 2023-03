Algérie: Saisie d'une importante quantité de produits alimentaires destinés à l'exportation

ALGER — Les services de douanes du port d'Alger ont procédé à la saisie d'une quantité importante de produits alimentaires destinés à l'exportation pour fausse déclaration dans la désignation et la quantité des marchandises, indique, mardi, un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD).

"Dans le cadre de l'exercice des missions assignées au corps des Douanes algériennes, notamment le contrôle du mouvement frontalier des marchandises importés et exportés et suite au traitement de dossiers de déclarations douanières de trois opérations de dédouanement de marchandises destinées à l'exportation, trois infractions douanières liées aux fausses déclarations en termes de marchandises et de quantités déclarées ont été enregistrées par les services de l'inspection principale de contrôle des opérations commerciales relevant des services de l'inspection divisionnaire des Douanes d'Alger-commerce, territoire de compétence la direction régionale des Douanes d'Alger Port", précise le communiqué.

Les saisies en question concernent 1235 colis de pâtes alimentaires, 400 colis de tomates en conserve, 383 colis de biscuits, 106 colis de poudre de jus, 160 colis et 189 kg de flan, 18 colis de gâteaux, 126.000 paquets de feuilles de brick (diouls), 840 litres de l'huile d'olive, 529,5 kg de beurre (smen), 133,2 kg de farine de riz, 80 colis de chocolat en poudre et 10 boites de moules à gâteaux, souligne la DGD.

Ces opérations viennent marquer "l'opérationnalité des services des Douanes algériennes et la mobilisation totale de leurs agents pour protéger l'économie nationale et préserver les droits du Trésor public et ce à travers le renforcement de tous les mécanismes de contrôle sur les opérations commerciales extérieures en parallèle avec les facilitations accordées aux opérateurs économiques", conclut la même source.