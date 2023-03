Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Mars 2023

Benin : Showbiz - Angélique Kidjo lauréate du prix Polar Music 2023

L’artiste béninoise, Angélique Kidjo, a remporté le prestigieux Prix de musique « Polar Music 2023 » et devient ainsi la troisième africaine après la Sud-Africaine Miriam Makeba et le Sénégalais Youssou N’dour à recevoir ce prix. Primée plusieurs fois au Grammy Award, l’auteure compositeur et interprète d’origine béninoise fait partie des lauréats de cette édition aux côtés du fondateur d’Island Records, Chris Blackwell et du compositeur Arvo Pärt. (Source :acotonou. Com)

Sénégal : Tension politique- Les autorités appelées à « mettre fin à la répression »

La Fidh et ses organisations membres au Sénégal, la Raddho, l’Ondh et la Lsdh, expriment leur vive préoccupation face à l’intensification de la répression contre des membres de l’opposition politique et des journalistes. Alors que se rapproche l’échéance de l’élection présidentielle prévue en février 2024, elles appellent les autorités nationales à garantir le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Merci de lire ci-dessous leur déclaration. Le 16 mars dernier, la ville de Dakar a été le théâtre de violents affrontements entre les forces de l’ordre sénégalaises et les partisans d’Ousmane Sonko, président du parti d’opposition Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) et député à l’Assemblée nationale, le jour de sa comparution devant la justice. Des manifestations de soutien organisées par ses partisans ce jour-là ont été violemment réprimées par la police. Le procès a été renvoyé au 30 mars prochain. (Source : adakar.com)

Guinée : François Lounceny Fall - « Comment Toumba nous a exfiltrés du stade… »

C’est la deuxième victime dans les rangs des leaders politiques à comparaître à la barre du tribunal criminel de Dixinn, dans le cadre du procès sur le massacre du 28 septembre 2009. François Lounceny Fall, à l’époque des faits, président du parti « Front uni pour la démocratie et le changement (Fudec) » faisait partie des responsables des Forces Vives de Guinée à se rendre au stade. Devant le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara, le mardi 28 mars 2023, l’ex ministre des affaires étrangères de Guinée a livré sa part de vérité. Qui a sauvé les leaders politiques ? Comment ? Qu’ont fait Marcel Guilavogui et Toumba Diakité ? Le diplomate onusien a tout dit. Explications. Nous l’avons suivi mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Au niveau du palais des sports, nous avons vu des policiers en train de dévêtir des femmes, les battre. Nous avons une femme presque déshabillée qu’ils tiraient vers le palais des sports. C’est ainsi que nous avons marché jusqu’à l’esplanade du stade du 28 septembre. (Source : africaguinee.com)

Togo : Pour raisons médicales- Kpatcha Gnassingbé transféré au Gabon

De sources concordantes jointes par RFI, le lundi 27 mars, l’ancien ministre de la Défense et demi-frère du chef de l’État, Kpatcha Gnassingbé, a pu quitter Lomé pour Libreville, jeudi 23 mars, à bord d’un vol spécial. Il souffre de graves problèmes de circulation nécessitant une opération. Kpatcha Gnassingbé est emprisonné, depuis 2009. Il a été condamné, en 2011, à 20 ans de prison pour des accusations de coup d'État. Sa détention a été jugée arbitraire par la Cour de justice de la Cédéao et par le groupe de travail des Nations unies sur le sujet. (Source : Lome.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- La Banque mondiale disposée à accompagner la Transition

Le lundi 27 mars 2023, Son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience au vice-président Afrique de l’Ouest et Centrale du Groupe de la Banque mondiale, Ousmane Diagana. Présent au Burkina Faso dans le cadre d’une mission dans la sous-région, le vice-président Afrique de l’Ouest et centrale du Groupe de la Banque mondiale, a échangé avec le Chef de l’Etat sur les crises que connaît le pays.Ousmane Diagana a déclaré avoir exprimé la solidarité de son institution au Burkina Faso qui fait face à une crise sécuritaire et son corollaire, la question humanitaire. Selon lui, le Président de la Transition lui a, en retour, expliqué clairement sa vision, et les actions qui sont en cours sur le terrain pour venir à bout de la crise sécuritaire et de la question humanitaire. (Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire- Port- Bouet- Une usine de fabrication de matelas part en fumée

Un incendie a ravagé une usine de fabrication de matelas sise à Petit Bassam, dans la commune de Port-Bouët, mardi 28 mars 2023. Même si aucune perte humaine n’est à déplorer, les dégâts matériels sont importants. Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) en Côte d’Ivoire, la gendarmerie et la police nationale sans oublier les pompiers du port autonome d'Abidjan se sont mobilisés pour circonscrire le feu. Vu l’ampleur des flammes, les sapeurs-pompiers des Forces françaises sont venus en secours aux forces déjà présentes sur le terrain. (Source : Aip)

Gabon : Conseil de sécurité de l’Onu- La Sierra Leone multiplie les démarches pour sa candidature

Le Président Ali Bongo Ondimba s’est entretenu au Palais Rénovation, avec Sem David Francis, Ministre des Affaires Etrangères de la République de Sierra Leone, porteur d’un Message Verbal de S.E.M. Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, à son homologue gabonais. Après s’être entretenu à sa demande début février dernier à Addis-Abeba en marge du Sommet de l’Union africaine avec le président Ali Bongo Ondimba, le président Sierra léonais, Julius Maada Bio, a dépêché le lundi 27 mars à Libreville son ministre des Affaires étrangères, David Francis. En janvier 2024, le Gabon quittera son siège au Conseil de sécurité de l’Onu. La Sierra Leone est candidate pour occuper l’un des postes qui doit revenir, selon le principe du turnover, à un pays africain. (Source : alibreville.com)

Tchad : Autonomisation des femmes- Des matériels de travail et des enveloppes remis à 7 groupements féminins

Dans le cadre du Programme national d’autonomisation économique et social des femmes, la ministre de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh a remis le 27 mars 2023 les offres. Ces matériels sont composés des frigos, machines à coudre, machines à broderie, outils pour galettes, glacières, vélos, groupes électrogènes, marmites, bouteilles de gaz de 12kg, plateaux, machines à Spaghetti, nattes et une somme de 1 000 000 par groupement. Les bénéficiaires se disent très contentes et remercient les autorités de la Transition en général et la Ministre du Genre et de la Solidarité Nationale en particulier pour leur appui sans faille pour le bien- être de la femme tchadienne. Elles ont rassuré la Ministre de faire bon usage des matériels reçus. (Source : journal du Tchad)

Guinée équatoriale : Bata- Un incendie détruit plusieurs maisons

L’incendie qui s’est déclaré au quartier Andoasi dans la ville de Bata lundi 27 mars 2023, a entrainé de nombreux dégâts matériels. C’est aux environs de 13 heures, que plusieurs maisons ont été emportées par des flammes au quartier Andoasi. L’on enregistre de nombreux dégâts matériels. Selon le site Ahora Eg, La collaboration des voisins en termes de tâches d'extinction a permis d'éviter que les autres maisons voisines ne soient touchées par l'incendie. Jusqu’ici personne ne connait la cause de cet incendie. (Source : Journal de Malabo)

Rca : Transport Fluvial - La SOCATRAF annonce une grève de 21 jours

En ligne de mire, 21 jours d’arrêts de travail du personnel de la Société Centrafricaine de Transports Fluviaux (SOCATRAF), pour motif, trois mois de salaire impayés ainsi que des primes de tonnages et de dépotage de l’année en cours.

Selon le rapport du confrère, Corbeau News, cette grève annoncée pour le 3 avril 2023 affectera « l’ensemble des sites de la SOCATRAF y compris à Bangui, Bomoloto, Brazzaville et le Congo RDC. » (Source : abangui.com)