Cote d'Ivoire: Planification – Le PAGEF renforce les capacités de 75 agents

Le Directeur général du Plan et de la Lutte contre la Pauvreté, Marcelin Cissé, a présidé, au nom de la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, le mardi 28 mars 2023 à Abidjan-Plateau, l’ouverture d’un séminaire de formation de 75 agents en charge de la programmation des investissements publics en gestion des projets/programmes. Rapportent des sources officielles à Abidjan.

Organisé du 27 au 31 mars 2023 par le Projet d’Appui à la Gestion économique et financière (PAGEF), avec la collaboration de la Direction de la Programmation des Investissements publics (Dpip), ce séminaire vise à renforcer les capacités des agents de la Dpip et des points focaux des ministères sectoriels chargés des projets et programmes, sur la méthodologie de gestion des projets/programmes d’investissement publics. Ce, afin de leur permettre de mener toutes les étapes de programmation et de suivi-évaluation des dépenses publiques selon les exigences techniques de la qualité et du coût dans les délais impartis.

« Notre objectif, à travers ces sessions de renforcement des capacités, est de doter l’ensemble des acteurs de la chaîne de prospective, de programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation, mais surtout les acteurs en charge de l’analyse des projets de développement, de maîtriser la chaîne de gestion de projets dans son entièreté. Le rôle de plus en plus important que sont appelées à jouer nos directions de planification et de statistique demande une meilleure maîtrise de l’ensemble des outils de planification, de programmation et de suivi-évaluation », a indiqué Marcelin Cissé.

Le sujet de la gestion des projets, a-t-il insisté, tient une place centrale dans le cadre du renforcement de l’efficacité de la mise en œuvre des projets d’investissements publics. Le Coordonnateur du Pagef, Lambert N'Galadjo Bamba, par ailleurs conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances, a rappelé que le PAGEF est un appui institutionnel de la Banque africaine de Développement (Bad) d’environ 13,455 milliards de FCFA. Il a pour but de soutenir la mobilisation des ressources internes, l’amélioration du cadre de gestion de la dépense publique et le déploiement efficace du suivi-évaluation pour une mise en œuvre satisfaisante du Plan national de Développement (Pnd).